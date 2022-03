La leyenda de Santa Fe Klan: La ESCALOFRIANTE historia del rapero que se cuenta en Guanajuato

Ángel Jair Quezada es la gran revelación del rap en México en los últimos 3 años. Además de su talento, posee un gran carisma que atrapa a quien lo conoce y tanto medios de comunicación como conductores de podcast se pelean para entrevistar a Santa Fe Klan.

Proveniente de los barrios de la periferia de Guanajuato, Santa Fe Klan abandonó la preparatoria para dedicarse de lleno a la música, su verdadera pasión. No se hubiera imaginado que en tan solo 5 años alcanzaría el estatus de estrella en México y llenaría los principales auditorios a lo largo del país.

No hay lugar en el que Santa Fe Klan no se presente que no esté abarrotado de fans ansiosos de ver cantar a su ídolo. Es tanta la fiebre por Ángel Quezada, que incluso sus admiradores dieron portazo en la Feria de León en enero de 2022. Los videos de la multitud rompiendo las vallas de seguridad se hicieron virales en redes sociales y ocuparon los titulares de los principales medios de comunicación. Afortunadamente no se reportaron lesionados.

En entrevista con Roberto Martínez para su podcast 'Creativo', el rapero originario de Guanajuato demostró que hay Santa Fe Klan para rato, pues confesó que tiene tantas canciones grabadas como para publicar de aquí a dos años. No hay duda de que es uno de los jóvenes compositores más prolíficos.

Además, Santa Fe Klan abrió su corazón y reveló que no le gusta estar solo, pues 'se siente bien gacho'. Que él prefiere estar rodeado de gente y que así es como mejor se concentra para componer, pues en palabras de Ángel, la soledad lo deprime porque le trae recuerdos de su pasado que prefiere olvidar.

La leyenda de Santa Fe Klan en Guanajuato

Durante la entrevista con Roberto Martínez, Santa Fe habló acerca de la atracción de 'Las momias de Guanajuato' y del cómo conoció apenas hace poco este lugar. Incluso se atrevió a sugerir mejorar para entretener al turismo que hace largas filas y espera por horas para disfrutar de esta macabra exposición.

"Les hace falta un payaso, o músicos. Si quieren yo lo pongo. Es que la gente se aburre mucho y se estresa de tanto estar esperando. Unos mariachis, unos norteños. La gente se merece música o algo".

Incluso declaró que los turistas le mentaron la madre, pues cuando visitó el famoso lugar, un amigo suyo lo ayudó a saltarse la fila, lo que provocó la furia de los asistentes que ya llevaban horas esperando.

Ángel Jair contó entre risas la anécdota de que los niños de Guanajuato inventaron la leyenda de Santa Fe Klan: