Daniela Lujan revela qué hizo con TODO el dinero que ganó cuando era niña

Sin duda alguna, una de las actrices más queridas por el público es Daniela Luján quien inició su carrera desde muy pequeña en telenovelas como “Luz Clarita” y “Amigos por siempre”, entre muchas otras más.

Aunque Daniela Luján se retiró un par de años de la televisión, aún podemos verla en diversos proyectos como “Una familia de Diez”, entre otros, por lo que desde que es una niña de poco más de 6 años de edad Luján supo lo que era trabajar.

Como todo trabajo, sus actuaciones en telenovelas infantiles, obras de teatro y/o programas de televisión eran remuneradas, pese a su corta edad, Daniela Luján ya tenía su propio dinero.

Pese a que Dany Luján como le dicen de cariño sus amigos y fanáticos, no tenía conciencia de que ya era una mujer trabajadora y que tenía dinero, lo que a ella le daba satisfacción era saber que al público le gustaba sus actuaciones.

Sin embargo, en una entrevista para un famoso programa de radio, Daniela Luján confesó qué hizo con todo el dinero que ganó de pequeña, y es que la actriz que dio vida a “Gaby” en la serie cómica “Una familia de Diez” reveló que tuvo la fortuna de regalarle una casa a sus papás.

Por otra parte, Luján compartió que a diferencia de Belinda con quien siempre ha tenido una supuesta rivalidad y Danna Paola, ella evitó seguir con su carrera como cantante pues es algo que la pone muy nerviosa.

Y es que cabe mencionar que además de todo a sus escasos 11 años Daniela Luján tuvo varias presentaciones en el Estadio Azteca, pues antes se acostumbraba que los finales de telenovela se hacían completamente en vivo en el también llamado “Coloso de Santa Úrsula” totalmente lleno de fanáticos de la telenovela infantil.

"No tenía ni la menor idea (de lo que era estar en el Estadio Azteca). Sí me impresionaba muchísimo, pero no había ninguna preparación: 'claro voy a salir al Estadio Azteca que está lleno'. Tenía yo 11 años y nada más era impactante" dijo Dany Luján