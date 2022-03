Alaíde inspira su próximo EP en la naturaleza

Nacida en Tepoztlán, Morelos, Alaíde creció en una cuna rodeada de trova, bossa y reggae, elementos que contribuyeron para que desde temprana edad su interés fuera dirigido hacia la música. Pocos años bastaron para que decidiera comprometerse de lleno en su carrera y se trasladara a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades en torno a sus composiciones.

La intérprete moreliana platicó con El Heraldo de México sobre los retos que ha representado la emergencia sanitaria para su carrera, así como las mayores inspiraciones que han resultado en melodías tales como “Me Haces Lumbre”, “Nadie Más” y "Aguacero".

“Siempre sonó mucha música en mi casa, porque mi papá también toca muy bien, entonces siempre había mucho bossa, mucho reggae, mucha trova, muchos músicos, entonces como que yo desde niña me vi envuelta en una familia para la cual era muy normal la música”, explicó.

Al ser cuestionada sobre cómo percibe sus proyectos, aseguró que “el ritmo de las montañas” es una imagen que le da justicia a lo que su música transmite, por lo que explicó que los procesos de la naturaleza han sido grandes pilares en sus planteamientos al momento de componer. Las relaciones humanas, el amor y el vivir en general de igual forma han sido sensaciones imprescindibles en estas transformaciones creativas.

Durante la pandemia, Alaíde ha aprovechado para reflexionar sobre lo que realmente quiere extraer de su carrera, por lo que este periodo de dos años le ha servido para redescrubrir su trayectoria e incursionar en los nuevos géneros con los que siempre ha querido experimentar. Después de unos meses de bloqueo, se propuso a componer a raíz de una profunda honestidad, además de hablar sobre canciones que contengan un vasto significado. Bajo este panorama, el radar de la industria atestiguará lo que se avecina por parte de la intérprete, puesto que está por lanzar su próximo EP.

Hip-hop, bolero, afrobeat y reggae son algunos de las corrientes musicales que serán fusionadas en las próximas entregas de su siguiente proyecto, varias con los cuáles ya ha experimentado, por lo cual su visión siempre ha apuntado a coordinar distintos géneros que si bien no comparten similitudes, serán mezclados para aportar algo nueva a la escena del talento mexicano.

Basándose en una “libertad creativa” Alaíde percibe la fusión de géneros como una faceta imprescindible en la etapa actual de la música contemporánea.

“A mí me importa mucho que cada canción tenga libertad, yo no creo que mis canciones como autora tienen que parecerse, me gusta que cada una se encuentra y que necesite lo que tenga que necesitar y yo dárselo… es algo que se está viendo mucho en esta época, artistas haciendo distintos géneros, se está globalizando todo”, sostuvo.