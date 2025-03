Desesperada, Gaby Spanic pide ayuda por conspiraciones que buscarían destruirla y desaparecerla | VIDEO

Gaby Spanic, una de las figuras más reconocidas de la televisión, preocupó a sus fans al usar su cuenta de Instagram para compartir un difícil momento que está atravesando en su vida personal y profesional. En una transmisión en vivo, la actriz denunció una serie de ataques, difamaciones y hasta conspiraciones que, según ella, buscan destruir su carrera y reputación.

El origen de las difamaciones, según Gaby Spanic, tiene nombre y rostro: Suelen Monteiro, quien fuera su asistente personal durante un tiempo. Esta relación laboral terminó en conflicto y Monteiro parece ser una de las principales personas que, según Spanic, ha difundido mentiras sobre su persona. En su en vivo, la actriz se defendió con firmeza de las acusaciones de Monteiro, quien la acusa de abuso físico en una demanda presentada ante un tribunal en Venezuela.

Según los documentos oficiales presentados por Monteiro, el incidente ocurrió mientras ambas estaban de gira en Brasil; la exasistente asegura que la actriz, bajo el efecto del alcohol, la agredió físicamente, dándole tres cachetadas en la cara y rompiendo sus gafas. Además, asegura que Spanic la humilló al decirle: “Yo soy Gabriela Spanic y tú no eres nadie y no te necesito”. La demanda también menciona que Monteiro sufrió traumatismos en la cara y los ojos debido a la agresión.

Las presuntas pruebas de que Gaby Spanic es víctima de conspiraciones

Con la sinceridad que la caracteriza, Gaby Spanic detalló en el en vivo las situaciones más duras que ha vivido en los últimos años, asegurando que, desde el nacimiento de su hijo, es víctima constante persecución mediática. Según sus palabras, la actriz lleva varios años lidiando con presuntas difamaciones y aunque explicó haber recibido consejos sobre cómo manejar la situación, decidió dejar todo en manos de dios.

La exasistente afirma que Gaby Spanic le advirtió que no hablara con nadie sobre lo sucedido, pues eso destruiría su carrera.

Fotografía: Instagram/@gabyspanictv

Me han pasado cosas en la vida bien raras, de un tiempo para acá. Desde que nació mi hijo, ha sido una persecución, una difamación constante. Otra en mi lugar no aguantaría.Otra en mi lugar hubiera hecho otras cosas que me aconsejaron y no las hice porque creo en el de arriba... Yo todo se lo dejo a Dios, dijo Gaby Spanic en su transmisión.

De la misma forma, la actriz habló sobre la denuncia hecha por Suelen Monteiro y a pesar de las acusaciones en su contra, Spanic sigue defendiendo su postura, asegurando que lo que hay detrás de todo esto es una campaña orquestada para difamarla y destruirla profesionalmente. Además, destacó que ha sido víctima de ataques orquestados por personas contratadas, sin saber si se trata de hombres o mujeres, pero con el mismo fin: dañar su reputación.

Aquí estoy dando la cara, al grano, tengo más ovarios que muchas y muchos. Digo la verdad. No sé mentir sin libretos. Me han difamado mucho (personas) contratadas por alguien, no sé si hombre o mujer, pero hace tanto tiempo que me han querido destruir y aquí sigo de pie, declaró.

A pesar de los desafíos y de las múltiples acusaciones en su contra, Gaby Spanic se mostró decidida a seguir adelante, por lo que a lo largo de su intervención, la actriz dejó claro que, aunque ha sido víctima de múltiples difamaciones, no piensa rendirse y afirmó que su fe en dios y su amor por su hijo la mantienen fuerte. Spanic añadió que tiene pruebas fotográficas de los actos ilícitos que ocurrían en ese espacio, pero aún así, fue ella quien terminó siendo señalada como la culpable.

Fotografía: Instagram/@gabyspanictv

Esta soy yo. No tengo máscaras ni disfraces... Me siento orgullosa de mí porque han querido hasta matarme y aquí sigo, dándole a mi hijo calidad de vida, sentenció.

Gaby Spanic arremete en contra de famoso programa de cocina

Durante la misma transmisión en vivo, la actriz también recordó que, en el pasado, fue injustamente retirada de un famoso programa de cocina ya que estaba siendo señalada de golpear a otra concursante; según Gaby, las acusaciones fueron totalmente falsas y formaban parte de una trama para perjudicarla. De la misma forma, señaló a varias personas de consumir sustancias y aseguró tener pruebas de ello.