Woodstock 99: El día en que la música mostró su lado más oscuro

Se necesitaron tan solo tres días para que la reputación del icónico festival de música, Woodstock, perdiera toda credibilidad respecto a lo que pregonaba y alrededor de 400 mil visitantes se sumergieran en la apoteosis del desastre causado por la poca organización de sus responsables, los exorbitantes precios de una simple botella de agua, el limitado personal y las fallas logísticas que pusieron en jaque el bienestar de los asistentes.

Parece ser que Woodstock 1969 se llevó a cabo en una etapa ideal; el contexto tanto histórico como cultural favoreció enormemente a que los fanáticos del rock acudieran al evento con un propósito inicial, y se fueran del mismo con la satisfacción de haberlo cumplido: escuchar en vivo y a color a sus artistas favoritos.

Si bien en dicho año la población estadounidense se encontraba dividida, la guerra de Vietnam había provocado inconformidad en incontables ciudadanos y las tensiones raciales se mantenían en su punto más álgido, reinaba en la juventud una luz de esperanza gracias a los grandes pasos tecnológicos que había dado la humanidad, además del ambiente más armonioso que se dispersaba en las radios de aquellos tiempos.

Visitantes prendieron en llamas a camiones de comida

FOTO: Especial

En su momento, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who y Santana eran algunos de los artistas que dominaban las playlists, a excepción de este último que gracias a su performance en el festival comenzó a obtener más reconocimiento.

En contraste, el festival de 1999 contaba con géneros más pesados: Metallica, DMX, Megadeth, Limp Bizkit, Korn, The Red Hot Chilli Peppers y Rage Against The Machine eran algunos de los que dominaban la escena.

El antítesis del festival de 1969

Hubieron incontables elementos involucrados para que las noches de concierto terminaran en absoluta crisis, tanto para los artistas como para los aficionados.

La sede fue en una base de fuerza aérea inutilizada, por lo que había espacio e infraestructura. Sin embargo, esto no fue impedimento para que las decisiones posteriores desataran el caos en Roma, Nueva York.

Desde el inicio del festival, se podía observar como los guardias de seguridad no contaban con el personal suficiente para mantener orden en las entradas, lo que provocó que en diferentes puntos se infiltraran jóvenes sin pagar sus entradas, esto gracias a que habían roto las vallas del lugar.

El libertinaje dentro del festival llegó a tal punto que decenas de mujeres paseaban sin prendas. Algunas con el cuerpo pintado, y otras simplemente sin nada encima desde los hombros hasta la cadera. Este acontecimiento provocó que numerosos varones toquetearan sin consentimiento a las mujeres presentes.

Durante la presentación de Red Hot Chilli Peppers, un grupo de activistas repartió velas para conmemorar a las víctimas del tiroteo ocurrido en Columbine, el cual cobró la vida de 13 personas. Sin embargo, en vez de establecer un momento armonioso, empezaron a surgir numerosos incendios mientras la banda presentaba su acto.

Los jóvenes se deslizaban en una masa negra mientras bailoteaban y se arrojaban entre sí, convencidos de estar repletos de barro, cuando posteriormente se descubrió que los conductos de los baños habían colapsado y en realidad fueron bañados en excremento.

Posteriormente, ocurrieron motines, robos, e incluso ataques sexuales. A su vez, alrededor de mil 200 personas necesitaron recibir atención médica, casos los cuales se concentraron principalmente en la hipotermia surgida por la innumerable cantidad de gente aglomerada.

Años después, el guitarrista de Rage Against the Machine, declaró: "Woodstock 99 fue un punto bajo en el nu metal. Las violaciones en el pogo, la destrucción del lugar...Destiló los peores elementos del metal y el mensaje no fue 'esto es horrible', sino "Esta es la nueva generación Woodstock: un montón de idiotas"

