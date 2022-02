Playa Limbo tiene estilo propio a pesar de no tener más a María León como vocalista

Luego de que varios usuarios en redes sociales lamentaron que María León no estará en la alineación de Playa Limbo en la gira de los 2000’s Pop Tour, el músico Ángel Baillo comentó que respetan el trabajo de su ex compañera, pero desde hace siete años ellos trabajan con Jass Reyes de manera oficial y al grupo lo definen sus temas, no las intérpretes.

“Una de las cosas de la música es que es más importante que los nombres, en el caso de nuestras canciones son tan bonitas que hasta María las incluye en su repertorio como homenaje a la banda, y eso está bien porque demuestra que son letras que transmiten cosas, la queremos y admiramos, pero va por otro rumbo que no tiene nada que ver con nosotros”, afirmó Baillo.

Entiende que el público es importante, pero no pueden darle gusto a todas las personas, por eso se concentran en trabajar y darle un estilo propio al grupo, porque desde que entró Jass mostraron otra cara para huir de las comparaciones.

Por eso, tratan de hacer cosas distintas y arriesgadas, como la grabación de su más reciente video Lo que soy, el cual estuvo a cargo de Ricardo Encinas y fue filmado en una sola toma en un motel.

“El primer reto era que como había una escena donde proyecta en un espejo, cómo íbamos a hacer que el director no se viera, pero nos sorprendió y sacó un traje negro de neopreno y así grabamos, nos tiramos todos en la cama para que se viera nuestro reflejo y salió bien. Nos gustó mucho el resultado”, comentó el músico.

Con esta canción invitan a la gente a dejar de lado las etiquetas de redes sociales y encontrar su propia identidad.

Las presentaciones del 2000’s Pop Tour serán en verano.

MAAZ