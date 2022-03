Exatlón México: Esta pelea entre Ana y Mati fractura a los ROJOS; una de ellas peligra en ELIMINACIÓN

Es domingo de eliminación en las tierras y playas del Exatlón All Star y los ánimos están caldeados entre ambos equipos, sin embargo, en esta ocasión, la polémica una vez más está del lado rojo con dos de sus integrantes más exitosas a lo largo de las cinco temporadas del programa de Tv Azteca.

En los duelos por la supervivencia, el equipo azul tiene ventaja ya que tiene a dos rivales rojos en la antesala de la eliminación y esa problemática ha elevado la tensión entre la escuadra escarlata, por lo que la convivencia se ha tornado complicada principalmente entre las mujeres rojas.

Por esta razón en el duelo de este domingo se ha visto un distanciamiento entre Ana Lago y Mati Álvarez, luego de que la primera se quejó de que la multicampeona del Exatlón se está “guardando” para no competir en algunas pruebas y así elevar su rendimiento y con ello evitar la parte baja de la tabla.

En un video compartido desde la cuenta del Exatlón All Star, se ve el momento en que Ana explica las razones por las que siente que Mati se está guardando y ella siente que se está “sacrificando”, lo que la ha dejado un poco frustrada.

Mientras que Mati no se quedó callada y aseguró que ella siempre que pasa sale a darlo todo, sin que tenga que guardarse, además de no estar de acuerdo con que ella se protege para no salir.

De igual manera afirmó que nota un cambio en la dinámica del equipo rojo con la creación de grupitos y parejitas dentro de su escuadra, por lo que aceptó que en su última competencia en la que los rojos perdieron ante sus rivales, las cosas no se dieron como regularmente suceden, pero estimó que prefería competir sola para lograr sus puntos.

Ana Lago en peligro

Mientras que del lado azul, varios de sus integrantes coincidieron en señalar que Ana se ha visto presionada y no recibe el apoyo de sus compañeros, por lo que eso le afecta, recordemos que en el último programa (jueves), Ana se acercó a Javier Márquez para recibir consuelo, además de los abrazos de Heliud.

La situación no es nada menor, si tomamos en cuenta que de acuerdo con la tabla de posiciones y con los spoilers filtrados esta semana, entre las competidoras que están en riesgo destaca precisamente la gimnasta, además de Heliud y del lado azul, Doris del Moral.

Mientras que Mati Álvarez está en la parte alta, por lo que no está en peligro y puede sin ningún problema permanecer en la competencia sin importar lo que haga Ana en sus competencias, al igual que sus contrincantes azules.

Esta situación no es nueva, recordemos que en la cuarta temporada, Ana Lago también tuvo discrepancias que finalmente la llevaron a salir del programa por problemas con Pato Araujo, Zudikey Rodríguez y en menor medida Mati, por lo que los seguidores también se han dado cuenta y señalan el comportamiento conflictivo de Lago, algo que no la caracterizaba, al contrario, ella era la encargada de sacar adelante a su equipo en su primera temporada de Exatlón.

