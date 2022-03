La cruda serie de Samuel L. Jackson que te hará reflexionar sobre cómo tratas a tus abuelos

Una nueva producción está llamando la atención de los amantes del entretenimiento; se trata de “The last days of Ptolemy Grey", que se estrena el 11 de marzo por la plataforma Apple Tv Plus, la cual estará protagonizada por Samuel L. Jackson y toca un tema que cada vez es más importante en el mundo: los adultos mayores.

Muchos se conmoverán, pues el personaje de Jackson es un anciano, abandonado por su familia, lo cual es crucial en la historial, pues tiene demencia senil y no podrá valerse al 100% por su cuenta. Este papel será muy importante para él, pues su madre, abuelo y tíos tuvieron relacionadas con la mente en su edad adulta.

"Traté de darle a Ptolemy (su personaje) cualidades específicas. Él es mucho como algunos de los hermanos de mi abuelo cuando está en ciertas situaciones o como algunas personas que he conocido en mi vida que tenían ciertos colores en su personalidad, formas de hablar, de recordar cosas, de disfrutar la vida, de ver las cosas claramente o tomar riesgos, así como yo siempre he hecho", explicó recientemente sobre el proyecto.

Un tema delicado en México.

En México hay 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. Se calcula que 41.4% son económicamente activos y 69.4% presentan algún tipo de discapacidad, de acuerdo con la última encuesta especial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En todas las etapas de la actual pandemia de Covid-19 los adultos mayores han sufrido debido a que el Covid-19 les afectó en sus ingresos y en su salud. Según cifras de 2018, cerca de la mitad de la población de al menos 65 años (49.4%) no tuvo ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

