"Oportunista y sin talento": Mhoni Vidente destroza a Eugenio Derbez tras el Oscar para CODA

Gran polémica generó Mhoni Vidente en redes sociales luego que este miércoles durante su transmisión en vivo se refirió al comportamiento del actor mexicano durante la más reciente ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022, y lo consideró como un personaje oportunista.

Hay que recordar que el pasado domingo 27 de marzo se celebró la 94 edición de los premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en la cual reconoció a las mejores películas estrenadas entre marzo y diciembre del 2021. En esta histórica ceremonia la cinta "CODA", en la cual participa Eugenio Derbez, fue galardonada con el premio a "Mejor Película".

"Ahí estaba participando Eugenio Derbez, que estaban diciendo que no lo dejaron hablar. Me preguntan que si le tengo mala fe a Eugenio Derbez; no, pero tampoco me cae bien. Y se me hace que es una persona oportunista en todos los sentidos, que le falta mucho criterio para ser un gran actor como fue su mamá en su momento", declaró la astróloga.

Mhoni Vidente critica a Eugenio Derbez por video del Tren Maya

Muchos de los admiradores de Mhoni vidente le preguntaron que si le caía mal el actor Eugenio Derbez y respondió que de ninguna manera, pero que tampoco le caía bien, sin embargo, aclaró los motivos que la llevaron a asegurar que es un oportunista:

"Él (Eugenio Derbez) es oportunista por lo del video, del Tren Maya; ¿por qué no lo sacó antes? ¿por qué previo a la revocación? Es un oportunista. Y él estuvo ahí de oportunista porque nadie lo invitó a pasarse (al escenario) y él solo se pasó (...) pero vamos a dejarlo en claro; estando él o no, la película hubiera ganado (el Premio Oscar). Él no fue primordial en la película. No me cae mal ni tampoco bien, pero cada quien que con su pan se lo coma," concluyó la astróloga.

