Eugenio Derbez no es el verdadero ganador por CODA; lo tunden por "robarse el triunfo"

Eugenio Derbez es uno de los grandes exponentes de la televisión y el cine en América Latina. Ahora, después de pronunciarse ganador de un Oscar el pasado 27 de marzo, algunos de los seguidores decidieron criticarlo por opacar la victoria de Sian Heder, quien se dice que fue la verdadera ganadora del Oscar pro su trabajo en CODA.

El actor mexicano formo parte importante del proyecto que se llevó tres estatuillas el fin de semana. Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto. Durante la ceremonia el hijo de Silvia Derbez se acordó de su madre y mandó un beso al cielo para celebrar la victoria. Todo esto fue lo que hizo que la gente se pusiera en su contra.

Entre los comentarios la gente reconoce el verdadero trabajo de Sian Heder (directora y guionista) y el de Troy Kotsur, el primer actor sordo en ser premiado por la academia. Con esto dejaron claro que el comediante “no ganó nada”.

Los comentarios en redes sociales

Después de las palabras que Derbez expresó durante la entrevista con Ciro Gómez Leyva fueron las que desataron las críticas de sus propios seguidores. “Es un sueño hecho realidad, es algo que toda la vida quise y que todavía no me lo creo. Nunca pensé que una película tan pequeñita, con tan bajo presupuesto, fuera a competir contra otras con grandes presupuestos”, dijo el comediante.

Después de estas palabras, los seguidores del integrante de la “Familia P.Luche” decidieron tacharlo de colgarse del triunfo de otras personas. “Derbez es tan macho, que no se da cuenta que opaca a la verdadera ganadora del Oscar el tema del que se debería de hablar: inclusión”, “Eugenio me caía muy bien, hasta que me di cuenta que era un ególatra”, “Cómo por qué el presidente de México debería felicitarlo o entrevistarlo, como él dice”, son algunos de los mensajes.

La realidad es que todo depende de la perspectiva de la gente, ya que, por un lado, al formar parte de la película puede celebrar el éxito del proyecto en el que participó. Por otro lado, está bien lo que se plantea en redes sociales, ya que no se debe opacar el trabajo de los demás o hacer que el ego haga menos lo que realizó el resto del equipo.

