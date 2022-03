Eiza González presume traje sastre de más de 50 mil pesos

Eiza González, protagonista de 'Ambulance: Plan de huida', sorprendió a sus seguidores de redes sociales al usar un traje sastre de la marca Fendi, aunque el conjunto es muy llamativo, lo que realmente se llevó la atención fue el costo, pues la prenda tiene un precio de más de 50 mil pesos.

La actriz mexicana que triunfa en Hollywood ha sido imagen de varias marcas de lujo, por lo que no es extraño que para la promoción de su nueva película junto al galán Jake Gyllenhaal haya optado por usar prendas de la firma italiana. En días recientes, Eiza asistió al estreno de su cinta en París en la que lució un conjunto sastre que forma parte de la colección Otoño/Invierno 2022.

Eiza González usa un total look de Fendi Foto: IG @eizagonzalez

La también protagonista de 'Godzilla vs. Kong' eligió un conjunto de pantalones de tiro alto y pernas rectas, el cual acompañó con blazer crop en el mismo tono marrón. También usó una blusa de rayas horizontales muy tenues y botas de punta cuadrada, que hicieron el match perfecto para este total look de la marca de lujo.

Aunque este atuendo fue visto durante el estreno de 'Ambulance' en la ciudad francesa, este miércoles González, de 32 años, compartió en su cuenta de Instagram imágenes inéditas de look. "This chic @fendi look is ??!! for more @ambulancethemovie (Este elegante look de fendi !! para Ambulence)", colocó en la descripción la artista mexicana quien ya acumula más de 100 mil me gusta en menos de tres horas.

Fendi es una marca de lujo, por lo que el costo de esta prenda está entre los 50 mil y los 90 mil pesos, esto basado en algunos conjuntos que tienen en su página oficial, ya que, por ejemplo, un traje sastre para hombre casi llega al los 100 mil pesos mexicanos.