"Al final uno siempre regresa a casa": Belinda se aleja de Nodal y confirma que no regresará a México por un tiempo

A casi dos meses de anunciar su rompimiento con el cantante Christian Nodal, tal parece que Belinda quiere estar lo más lejos que se pueda de su expareja, pues recientemente la intérprete de “Luz sin gravedad”, confirmó que no regresará a México, al menos por un tiempo.

Asimismo la también actriz originaria de España, señaló que para cuidar su salud mundial decidió abandonar también sus redes sociales y no estar al pendiente de ellas, pues con todo lo que ha pasado recientemente en su vida necesita darse una pausa para repensar todo.

Durante una entrevista concedida a una radiodifusora en España, la popular artista hizo pública su decisión de quedarse a vivir en la tierra que la vio nacer.

Al respecto señaló que le gusta mucho trabajar en España, por lo que se instalará a vivir en la península ibérica, al menos por un tiempo.

Sin hacer mención de su expareja, la actriz y cantante también confesó que en este momento no manejará sus redes sociales, por salud mental, por lo que en estos momento tiene una persona encargada de sus plataformas digitales.

Asimismo aseguró que en estos momentos desea darle prioridad a las personas que la rodean.

“Llevo 2 meses sin redes… entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”, detalló.

Pese a que Belinda recalcó los beneficios que le ha dado el alejarse de las plataformas sociales, señaló que no será para siempre su distanciamiento con los internautas.

“Es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas, que pongo más atención, no sé, me siento muy bien, no quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no, no”, remató.