La canción más dolorosa e impactante que canta Antonio Aguilar y narra un feminicidio: VIDEO

La Dinastía Aguilar ha logrado generar alta popularidad en redes sociales por su constante actividad dentro de la farándula pero también por su distinción de la preservación de la música regional mexicana, encabezado por Pepe Aguilar, quien a su vez aprendió de su padre Antonio Aguilar.

Recordemos que fue un 19 de junio de 2007 que el famoso Antonio Aguilar falleció debido a que sufrió un síndrome respiratorio agudo severo; sin embargo, su legado sigue vigente a pesar de su partida, y se le recuerda a través de su música, sus más de 167 películas y por supuesto a través de la Dinastía que creó al lado de la también cantante y actriz Flor Silvestre.

El legado de Antonio Aguilar

Antonio Aguilar nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas; fue un cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. El famoso destacó mayormente en el mundo musical.

NO TE PIERDAS: Pepe Aguilar regaló traje de charro de Antonio Aguilar a famoso cantante de banda

El famoso creció al lado de sus seis hermanos: José Roque, Salvador, Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina; su gusto por la música surgió porque su madre cantaba en una iglesia.

Antonio Aguilar es creador de la Dinastía Aguilar. Foto: Especial

De hecho, el famoso tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de aviación en Nueva York, la cual fue financiada por un tío de él, pero posteriormente cambió su carrera por una beca para cantantes en La Gran Manzana en Nueva York.

Dentro del gremio de la música, logró sobrepasar los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias; también destacó en el mundo del cine, participando en cintas como “El caballo blanco” y “El norteño”.

TE RECOMENDAMOS - Pepe Aguilar: ELLAS son todas las esposas que ha tenido el famoso cantante e hijo de Antonio Aguilar

La canción de Antonio Aguilar que narra un feminicidio

Por otro lado, las personas que siguen la vida del famoso, así como de toda su familia Aguilar, se han preguntado acerca de las anécdotas y datos curiosos relacionados con Antonio Aguilar, por lo que recientemente ha causado furor el hecho de que en una de sus canciones se narra un feminicidio

Se trata del exitoso tema "La Martina", misma que narra el feminicidio de una joven de 16 años que le habría sido infiel a su esposo, por lo que el hombre la asesino; a continuación te mostramos la letra y el video de ésta canción que canta una atroz historia de feminicidio de una menor de edad.

Quince años tenía Martina

Cuando su amor me entregó

A los 16 cumplidos

Una traición me jugó

Estaban en la conquista

Cuando el marido llegó

¿Qué estás haciendo, Martina

Que no estás en tu color?

Aquí me he estado sentada

No me he podido dormir

Si me tienes desconfianza

No te separes de mí

¿De quién es esa pistola?

¿De quién es ese reloj?

¿De quién es ese caballo

Que en mi corral relinchó?

Ese caballo es muy tuyo

Tu papá te lo mandó

Pa' que jueras a la boda

De tu hermana, la menor

Ay, ¡pobre Martina!, parecía parecía pan de cera

'Taba verde limón, le cayeron con las manos en la masa

¡Ay!

¿Yo pa' qué quero caballos

Si caballos tengo yo?

Lo que quero es que me digas

¿Quién, en mi cama, durmió?

En tu cama naiden duerme

Cuando tú no estás aquí

Si me tienes desconfianza

No te separes de mí

Y la tomó de la mano

A sus papás la llevó

Suegros, aquí está Martina

Que una traición me jugó

Llévatela tú, mi yerno

La Iglesia te la entregó

Y, si ella te ha traicionado

La culpa no tengo yo

Ah-ah-ah, la criaron mañosa

Salió mañosa, cuatrera, alborotadora

Po're, po're viejo

Hincadita de rodillas

Nomás seis tiros le dio

El amigo del caballo

Ni por la silla volvió

FAL

SEGUIR LEYENDO:

La película por la que Antonio Aguilar y Flor Silvestre estuvieron nominados al OSCAR