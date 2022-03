Chris Rock: "CB4", así fue la parodia del comediante a NWA, el grupo rapero de Dr. Dre y Ice Cube

La noche de este domingo el mundo entero quedó paralizado después de que Will Smith fue víctima de un arranque de ira y abofeteó al comediante Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022 en su edición 94. Éste hecho se generó luego de que hiciera una broma sobre la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith, esposa del actor.

Como era de esperarse, las opiniones se dividieron y ahora el nombre del "Príncipe del rap" se encuentra en boca de todos, pues consideran que no debió actuar de una forma tan violenta, pues vuelve a dejar mal parada a la comunidad afroamericana.

Por otro lado, hubo quienes lo defendieron, pues consideraron que Chris Rock no debió tocar temas tan sensibles y personales. No obstante, también es conocido que él tiene un humor muy ácido y no es algo nuevo. Para darnos una idea, basta con recordar un poco de su pasado, cuando decidió parodiar al "grupo más peligroso del mundo": NWA.

Chris Rock se lanza contra NWA y toda la comunidad del hip hop

Para muchos, el nombre de NWA (Niggaz Wit Attitudes) puede no significar nada, pero para muchos es el inicio del llamado "gangsta rap" donde también se protestó contra la injusticia. Sus exmiembros son reconocidos hoy en día: Eazy-E, Ice Cube, Mc Ren y Dr. Dre (sí, el del Super Bowl). Para entender mejor a este grupo de raperos puede ver la película "Letras explícitas" (está en Netflix).

Los muchachos originarios del peligroso barrio de Compton, en California, Estados Unidos, le mostraron al mundo lo que era su día a día, y ante tanta violencia se hicieron llamar como el "grupo más peligroso del mundo".

Aún con esto, el actor, guionista y productor Christopher Julius Rock, quien es uno de los comediantes más reconocidos en Estados Unidos, apareció en la cinta "CB4" (Cell Block Four) en el año de 1993, bajo la dirección de Tamra Davis, donde parodió a NWA y todo lo que representaba entonces.

La cinta incluso, incluye cameos de figuras importantes del momento como Ice T, Shaquille O'Neal, Halle Berry entre otros. En este caso, la historia sigue a tres jóvenes aspirantes a raperos quienes logran llegar a la cima después de algunos problemas, pero sin dejar de lado la extravagancia del hip hop y rap de aquellos años.

De haber hecho esa parodia en este tiempo, posiblemente Rock estaría en verdaderos problemas.

