Nodal vuelve a cancelar un concierto; ¿por qué no se pudo presentar el ex de Belinda?

Christian Nodal sigue envuelto en polémicas y no sólo se trata de temas personales. Ahora también se hizo viral en redes sociales por algo relacionado con su carrera profesional. El ex de Belinda tenía una presentación agendad por el Forajido Tour y no pudo presentarse para cantar ante sus seguidores.

Luego de la ruptura con Belinda, a Nodal le han llegado muchas malas noticias. Por ejemplo, en su presentación en Chihuahua, Nodal fue notificado porque tiene una demanda por incumplimiento de contrato. Esta querella fue presentada por un caso del año 2018.

Y a esto se le suma que ayer tenía una presentación en Medellín, Colombia y Nodal no se presentó. En sus redes sociales aseguró que no había sido su culpa y que se trataba de temas que no estaban en su control. Por esa razón no pudo hacer el viaje y no pudo presentarse en tierras cafetaleras.

Nodal mandó un mensaje en sus historias de Instagram

FOTO: Instagram

Nodal volvió a canclar un concierto

Christian Nodal tenía que presentarse en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia pero no pudo llegar a la cita. Por eso, en sus historias de Instagram grabó un mensaje en el que se disculpaba por lo sucedido.

"Este video es para disculparme con todos ustedes, porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. Llevo todo el día intentando llegar y me es imposible lograrlo, tomé dos aviones diferentes, hubieron dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor. Espero que comprendan que todo esto se salió de nuestras manos. Yo estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarme una noche inolvidable", dijo el artista mexicano.

Por último mandó una disculpa y dijo que espera poder estar en Medellín muy pronto, para poder cantarle a sus fans y pasar una buena noche en una fecha más del Forajido Tour.

Nodal no pudo llegar para presentarse en Medellín, Colombia

FOTO: Archivo

