Christian Nodal: Fan se disfraza de ‘vendedora de cervezas’ para disfrutar el concierto en la zona VIP

Una fan de Christian Nodal se disfrazó de vendedora de cervezas para poder entrar a la zona VIP del concierto. La mujer contó su experiencia en redes sociales y ha causado cientos de reacciones, pues este lugar tiene un costó de alrededor de 10 mil pesos.

Esta semana, el intérprete de 'Botella tras botella' y 'Ya No Somos Ni Seremos' se presentó en Chihuahua y aunque tuvo algunas dificultades debido a que fue abucheado, muchos de los asistentes lo esperaban con ansias, como fue el caso de esta joven quien decidió vestirse como vendedora del lugar para poder entrar al área más exclusiva.

En TikTok, Ana Varela contó que compró un boleto en la zona general del concierto de Nodal, el cual tenía un costo de 300 pesos, pero ella quería estar lo más cerca del escenario. En el clip, mostró algunas imágenes en donde aparece con un chaleco fosforescente y un bote lleno de cervezas de lata.

Fan de Nodal se viste de vendedora para estar en la zona VIP

La joven, que está bajo el usuario @anavareelaa, confesó que no es la primera vez que aplica esta táctica, pues ya lo ha hecho en otros eventos, como en una anterior concierto de Bad Bunny, en donde le pagó a un vendedor 50 pesos para que la dejara entrar y quedarse en las primeras filas.

La joven entró a la zona VIP del concierto de Nodal Foto: Especial

“Yo literalmente me estaba arrastrando por la tierra, para ver a Bad Bunny y terminé en frente de Bad Bunny, así que dije, si pude con Bad Bunny, puedo con Christian Nodal, así que vamos por ello”, contó la chica en su TikTok.

La fan de Nodal le pidió a un empleado de lugar su vestimenta, pues estaba decidida a llegar al frente del escenario y ver al ex novio de Belinda. El trabajador accedió, sin embargo, al principio no la dejaron entrar ya que tenía una casaca amarilla, pero esto no la detuvo y siguió intentando.

Ana tuvo que cambiar las cervezas por papas fritas y de esta forma logró su objetivo, pues entró en el área VIP sin pagar nada, pero narra que dos policías se le acercaron para que les vendiera papas y ella entró en pánico. “Y bueno, todo este rollo que pasó fue para decirle y gritarle a Nodal tatúate mi nombre”, indicó.

Algunos usuarios dudan de la veracidad de la historia, asimismo hay unos que celebran la creatividad de la joven, mientras que hay otros que la critican fuertemente, pues consideran que no es correcto que ocupe un lugar por lo que mucha gente pagó miles de pesos.

