"Soy el máximo exponente": Daddy Yankee lanza mensaje de grandeza en su tema "Campeón" | VIDEO

El famoso reguetonero Ramón Luis Ayala Rodríguez, reconocido mundialmente como “Daddy Yankee”, ha causado polémica luego del anuncio que hizo hace unos días sobre su retiro de la escena musical.

Desde entonces, las redes sociales y los seguidores del cantante y bailarín, han inundado de comentarios los perfiles del puertorriqueño, pidiendo que no se retire y que por el contrario, aún tiene mucho por aportar a la música.

En este sentido, Yankee anunció también su nueva producción discográfica, titulada “Legendaddy”, en la que recibe el apoyo y colaboraciones de otros exponentes del género como Pitbull y Bad Bunny.

La carrera del músico llega a sus 32 años de vida, sin embargo, al parecer ya será el último de acuerdo con sus deseos, aunque todavía no es un hecho consumado.

El originario de San Juan de Puerto Rico en 1977, se ha autodenominado como el “Rey del Reguetón” por ser pionero en el género, con su éxito Gasolina convirtió al género en un fenómeno global en lo que fue la primera década de los años dos mil.

Desde entonces se ha mantenido, sin embargo, poco a poco ha recibido competencia y desde luego han surgido más figuras de este género que le han quitado su lugar preponderante en la industria con el paso de los años.

Sin embargo, el propio cantante ha dado muestras de que sigue siendo el rey en este ámbito y sus letras lo confirman con canciones como “Campeón”, el rey del “flow” le hace ver a sus fans que él es humilde, pero también cuestiona al final de la misma que sin personajes como él, el género del reguetón quizá no habría tenido el éxito y la perseverancia que tiene actualmente.

Soy una leyenda, no tengo reversa

En otro estribillo de la canción, Yankee afirma que es un campeón porque nadie lo ha podido parar, se mantiene invicto en lo que parece ser su final y además hace una analogía entre su persona y un campeón de boxeo, siendo el mejor “peso por peso” y comparándose con el multicampeón de la NFL, Tom Brady.

Van a llegar al nivel del goat

Me siento Brady en el Superbowl

Frío en to' la'os no me quito el coat

Que no se les olvide quién soy yo