Pepe Aguilar presume el tatuaje que por fin se pudo terminar y nadie creería lo que es | FOTO

Pepe Aguilar hizo uso de sus redes sociales para mostrarle al público su nuevo tatuaje, el intérprete de “Por mujeres como tú” subió una fotografía a su cuenta de Instagram en donde presumió el diseño.

El charro mexicano dijo que después de mucho tiempo por fin terminó el trabajo en su piel, que fue realizado por un especialista en la material, que además recomendó para quien se pensara hacer un tatuaje.

El padre de Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela se catalogó como un "charro tatuado", con un diseño que pocos pensarían que podría tener ya que se trata de un dibujo japonés, samoano, Polynesian.

“Por fin. Después de dos años pude terminar esta pieza en mi pierna !! Mil gracias a mi querido hermano @stateofgracetaki de @stateofgracetattoo en San José CA por la paciencia y por compartir tan increíble conocimiento y talento con sus clientes y amigos si están pensando en un BUEN tatuaje tradicional, American traditional, black and grey y varios etc’s más (en estilos) chequen los artistas de este súper estudio. No se arrepentirán. State Of Grace en SJ Califas”, escribió el artista en su cuenta oficial.

Pepe Aguilar y sus proyectos

Recientemente el artista comentó que está creando proyectos nuevos con Alexander García, mejor conocido como “El Fantasma”, los famosos dieron una probadita en sus redes de su tema y manifestaron su emoción por darle a sus fans música ranchera.

Además Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar se presentarán el 29 de abril en Mexicali, Baja California el 06 de mayo en Aguascalientes, Aguascalientes y el 13 de mayo en Morelia, Michoacán con su gira “Jaripeo sin Fronteras”, además de algunas fechas por Estados Unidos.

