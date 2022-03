Jenni Rivera se manifestó de manera paranormal en la escena del accidente dónde murió; así lo cuenta Juan Rivera

Jenni Rivera, mejor conocida como "La Diva de la Banda", se consolidó como una de las cantantes estadounidense de origen mexicano más exitosas en la historia.

Vale la pena mencionar que debido a su exitosa trayectoria, pues tan sólo en Estados Unidos y México se estima que Rivera vendió 25 millones de discos, Jenni Rivera trascendió en la historia debido a que fue una de las primeras mujeres que brilló en un gremio musical que en sus inicios era protagonizado en su mayoría por hombres.

Jenni Rivera y su disco Mariposa de barrio, banda sonora de la serie biográfica de la cantante, han debutado en el puesto número cinco en el Billboard álbum regional mexicano, convirtiéndose así en la artista mujer con más Top cinco dentro de Billboard, aún después de fallecer.

Con esto, el total de las veces que el nombre de Jenni Rivera ha parecido en las listas de Top 10 sube a 14, consolidándose así como la voz femenina que ha estado más veces en esta lista de primeros lugares dentro de Billboard, rompiendo así el empate que tenía con la leyenda Selena Quintanilla.

Sin embargo, fue el 09 de diciembre de 2012, cuando Jenni Rivera perdió la vida a causa de un accidente aéreo cuando se dirigía a la Ciudad de México, luego de haber ofrecido un magno concierto en la Arena Monterrey en donde consintió a miles de fanáticos con sus éxitos.

Aquel 9 de diciembre de 2012, Jenni Rivera abordó un avión del que nunca creyó que no saldría, esto luego de haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en Nuevo León.

Al respecto, Juan Rivera, hermano de la “Diva de la Banda” dio a conocer cómo encontraron a su hermana Jenni tras el accidente en que murió.

"Había pedazos del avión como a 300 metros a la redonda, bajamos a la zona del accidente, y en ese momento yo no podía creer lo que había pasado”, reveló Juan Rivera.

"Me cayó el veinte cuando vi las cosas de mi hermana, había ropa, una cajita de pestañas de ella, lo dejamos todo ahí por respeto (...) Donde pegó el avión estaba una hoja flotando, no se movía sólo como que flotaba en el aire, y cuando me acerque vi que era una página de la biblia que siempre cargaba Jenni, la guardamos porque creímos que era un mensaje de mi hermana que estaba aún ahí”, confesó el cantante y actor estadounidense de ascendencia mexicana.