BTS: El cover de Snoop Dogg que realizaron hace 8 años, ¿ya lo viste? | VIDEO

BTS está a punto de realizar una de las colaboraciones más esperadas del año. El grupo K-Pop volverá a sus orígenes de hip-hop, pues Snoop Dogg confirmó su colaboración musical. Sin embargo, hace 9 años, los idols ya habían trabajado con una canción del vaquero.

La banda surcoreana tenía un concepto de hip-hop, pero al final decidieron debutarlos como una agrupación de idols. Sin embargo, tienen una gran rapline conformada por Suga, J-Hope y RM, quienes han lanzado sus mixtape en solitario y han creado raps que emocionan a más de una fan.

Aunque han cambiado su estilo, al inicio de su carrera solían vestir cadenas, jerseys, y tener un look más "dark" y urbano. También mostraban su verdadero talento para autoproducir sus canciones y componerlas. Tras la reciente noticia de Snoop Dogg, vale la pena revivir el cover que realizó BTS del rapero.

Hace 9 años BTS realizó este cover de Snoop Dogg

En 2013, BTS comenzaba su historia en la industria del K-Pop y fieles a su estilo hip-hop decidieron realizar un cover de Snoop Dogg y su canción "Young, Wild and Free", la cual adaptaron para crear un tema de graduación en coreano y que titularon como "Graduation Song".

En este proyecto participaron Jimin, Jungkook y J-Hope, demostrando su talento para las rimas y composición, pues cambiaron la letra manteniendo la música original para crear una canción sobre graduarse de la escuela. El video volvió a revivir en las redes sociales tras el anuncio de Snoop Dogg.

ARMY se emoción con la noticia y asegura que los sueños se cumplen, pues 9 años después de realizar este cover, ahora podrán cantar con la leyenda que es el rapero en el mundo del hip-hop. Además, externaron su orgullo de que BTS continúe colaborando con grandes artistas y regresando a sus orígenes musicales.

