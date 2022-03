Niurka y Romina llevan los BIKINIS ideales para esta primavera; así lucen madre e hija

Para nadie es secreto que Niurka Marcos y su hija Romina tienen una excelente relación de madre e hija e incluso han asegurado ser las "mejores amigas", por lo que no sorprende verlas juntas disfrutando de unas merecidas vacaciones con motivo de la primavera en la que de nueva cuenta dejaron ver sus cuerpos torneados en bikinis.

Y si algo te podemos adelantar es que las famosas llegaron a imponer moda con los diseños y colores perfectos para llevar esta primavera, pues conocen mejor que nadie las tendencias del momento con las cuales todo el mundo puede verse a la moda. Claro que esta no es la primera vez que Niurka y Romina presumen juntas sus cuerpos, pues hace unos meses incluso ¡usaron el mismo bikini!, y se convirtieron en toda una sensación.

Por lo que no dudamos que muchas madres e hijas se sumen a esta tendencia de combinar sus looks primaverales, incluyendo aquellos con trajes de baño. Así que si buscas inspiración para tus próximas vacaciones, te contamos todos los detalles para robarse la atención al estilo de la vedette y la cantante.

Very Pery y rosa neón; así deslumbraron las famosas desde la playa

A través de redes sociales madre e hija compartieron sus divertido viaje a la playa Zipolite en Oaxaca, desde donde demostraron que sin importar la edad, madre e hija pueden hacer match en sus looks y robarse la atención de todos. Y para ello escogieron los colores ideales de la temporada el rosa neón y el Very Pery 2022 de Pantone.

"La playa y mi hija… qué más puedo pedirle a esta vida que es tan maravillosa", escribió la ex Aventurera para acompañar varias selfies con la cantante. En dichas fotos se ve el match perfecto de colores con los que se combinaron, pues Niurka escogió un bañador de dos piezas en rosa neón con el que dejó ver cada uno de sus atributos y demostró que a sus 54 años es una de las mujeres con mejor cuerpo.

Por otro lado, Romina presumió una figura de reloj de arena que revela cada uno de sus tatuajes, con un bikini Very Pery, uno de los colores que no pueden faltar este año; para la ocasión, la joven cantante optó por un top strapless y unas bragas ajustadas por arriba de la cadera.

Sin embargo, no es el único look con el que Romi, como la llaman sus cercanos, sorprendió en esta escapada a la playa, ya que la tarde del miércoles lució su silueta con un bikini rosa neón con varias cintas atadas a lo largo de su abdomen, una apuesta con la que no queda duda que heredó toda la belleza de "La mujer escándalo".

