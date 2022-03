Mariazel luce sus torneadas piernas bailando con coqueto look satinado: VIDEO

Mariazel no para de conquistar las redes con sus videos y mostrando sus mejores atuendos, tal como lo hizo este jueves al compartir en su cuenta de Instagram un clip en el que se luce bailando junto a su compañera en "Me Caigo de Risa", Jessica Segura, y presume coqueto look satinado con el que dejó ver sus torneadas piernas.

La conductora e integrante del popular programa de comedia se ha convertido en una de las famosas que presume cuerpazo en sus cuentas oficiales, y también una de las consentidas, pues cada día gana más seguidores en plataformas como Instagram, en la que a la fecha suma 3.3 millones de fans.

Mariazel se luce bailando con coqueto look

La también presentadora del canal de deportes TUDN, constantemente consiente a su público con fotos y videos en las que presume su carisma y talento, tal como lo hizo esta tarde al compartir un clip en el que se lució con un coqueto conjunto de tela satinada.

Mariazel se luce junto a Jessica Segura. Foto: IG @mariazelzel

En las imágenes que Mariazel compartió con sus millones de fans se le puede ver mostrando sus mejores pasos y vistiendo un conjunto de saco con mini short, el cual destaca por su tela satinada y que combinó con una blusa negra y botines del mismo tono.

Mientras que Jessica Segura, quien también es una de las consentidas de la "familia disfuncional" de "Me Caigo de Risa", se lució con un atuendo similar al de la conductora de TUDN, pues presumió un conjunto de short con saco en tono verde, que combinó con blusa blanca y botas color camel.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la originaria de España, está casada con el también actor Adrián Rubio desde el año 2005, con él participó en el reality "Inseparables, amor al límite" resultando la pareja vencedora, y con quien tiene una hija de nombre Laia.

MIRA EL VIDEO: