Hospitalizan a la cantante Pocah tras aguantarse unos gases cuando estaba con su pareja

Uno de los temas tabú de las parejas son el tema de los gases. Algunos llegan a aguantarse por muchos años, ya que no existe la “confianza” de tirárselos frente a su pareja. Esto está por cambiar gracias a lo que vivió Pocah. La cantante contó su experiencia y confirmó que terminó en el hospital debido a no echarse un gas frente a su pareja.

La cantante brasileña explicó en Instagram que en la madrugada despertó con un terrible dolor abdominal. Gracias a esto terminó siendo hospitalizada para que le realizaran un diagnostico por dicho problema. El doctor confirmó que todo se debió a que fue debido a muchos gases acumulados.

“Chicas, que no les dé vergüenza tirarse gases frente a su novio”, escribió en un mensaje en su cuenta de Instagram, mismo que terminó borrando minutos después. En el mensaje explicó lo que realmente es incómodo y no, no se trata del sonido que puedan emitir al echarse una.

Lo que realmente es vergonzoso

La cantante, cuyo nombre real es Viviane de Queiroz Pereira dejó claro que lo que realmente es vergonzoso no es echarse un gas, sino el estar incómoda y todo termine con algo peor, llevarlas al hospital y le diagnostiquen frente a él que todo fue debido a “flatulencias acumuladas”.

“Porque lo que es realmente vergonzoso es no dejar a su chico dormir porque están incómodas, que las lleve al hospital y que el diagnóstico sea ‘flatulencias acumuladas”, indicó en su mensaje en redes sociales. Posteriormente compartió otro anuncio donde explicó que estaba en el hospital y por eso no podía interactuar con su público en redes sociales.

Después de esta noticia las parejas, tanto mujeres como hombres, pensarán dos veces antes de aguantarse las flatulencias frente a sus parejas. Ahora las posibilidades son un pequeño reclamo del otro o en el peor de los casos terminar en el hospital internados por gases acumulados.

Te puede interesar: 3 infusiones naturales y efectivas para eliminar los gases