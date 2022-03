El deprimente origen de Robotina, el famoso personaje de Los Supersónicos

Sin lugar a dudas, la serie animada “Los Supersónicos”, durante su época de transmisón marcó a muchas generaciones, pues el proyecto de Hanna-Barbera era muy interesante ya que mostraba una visión sobre el futuro de la humanidad y además de que su argumento siempre estuvo rodeado de muchos misterios.

Hay que señalar que la serie ha sido tan popular a lo largo de las décadas, que incluso la banda argentina Babasónicos se pusó ese nombre inspirados en la animación, pues hicieron un juego de palabras entre el gurú Sai Baba y los dibujos animados de los años sesenta.

Sin embargo, uno de esos tantos misterios de la serie, es el origen de la robot doméstica conocida como “Robotina”, pues este guarda un secreto deprimente y que da una perspectiva diferente de la serie.

DC Comics y Hanna-Barbera detrás de misterio

Fue gracias al crossover entre DC Comics y Hanna-Barbera, que a lo largo de los años pudimos ver algunas colaboraciones entre los personajes como "Linterna Verde" y "El Fantasma del Espacio"; sin embargo, la más interesante de estas fusiones, es la historia original que lleva el nombre "Eternal Upgrade".

En ella podemos ver a Lucero, la hija de los Sónicos visitar una compañía llamada Nexlyfe, la cual es subsidiaria de Cogswell, la competencia de la empresa donde trabaja su padre.

La familia Sónico en ese momento se pregunta en dónde podrá estar Lucero, pues la adolescente no fue a la escuela y no quieren revisar su ubicación por medio de su rastreador para no tener problemas con ella.

Lucero en realidad fue a visitar a su abuela, la madre de Súper Sónico, quien se encontraba en las instalaciones de Nexlyfe, pues la mujer, de 125 años de edad, está en el lugar para someterse a un misterioso procedimiento con el cual no extrañará su viejo y cansado cuerpo.

Imagen de "Eternal Upgrade". Foto: Especial

Cuando los Sónicos se dan cuenta de que su hija está junto a su abuela en Nexlyfe, intentan evitar el procedimiento, pero llegan demasiado tarde, pues la madre de Súper ya se encontraba un cuerpo robótico que le permitiría seguir con vida por muchos años más.

Cuando Súper intenta hablar con ella, le dice que ya no quiere ser llamada madres, ya que ahora quiere que la llamen "Robotina" (Rosie es su nombre original). Tras esto nos damos cuenta de que la mujer robot que ayuda a la familia con las tareas de hogar es la madre de Súper y tras evitar su muerte, se va a dedicar a limpiar la casa por la eternidad,

Imagen de "Eternal Upgrade". Foto: Especial

SIGUE LEYENDO

Las predicciones de los Supersónicos sobre la pandemia que hoy son realidad | PODCAST

¿Volar como "Los Supersónicos"? NASA invita a aportar ideas que ayuden a definir el futuro de los viajes aéreos