¿Volar como "Los Supersónicos"? NASA invita a aportar ideas que ayuden a definir el futuro de los viajes aéreos

A través de un comunicado, la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) hizo un llamado para que cualquier persona pueda colaborar con ideas que ayuden a definir el futuro sobre los viajes aéreos y en un futuro volemos como "Los Supersónicos".

¿Será posible viajar al espacio?

Este miércoles, la agencia espacial recordó que se encuentra trabajando arduamente en un sistema de aviación espacial que podría estar listo para mediados del siglo 21. Además, detalló que, gracias a la tecnología, pensar en diversos prototipos y tamaños para aeronaves es un sueño que en poco tiempo podría volverse realidad.

Sin embargo, invitó a las personas interesadas en las operaciones y aviación a unirse a su próximo seminario en línea Sky for All, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de marzo del 2002.

“Únase a nosotros para echar un vistazo a Sky for All de la NASA, una visión desarrollada conjuntamente por la comunidad que guiará las decisiones de inversión en investigación y desarrollo de la NASA y la FAA en los próximos años y décadas. La visión del cielo para todos es solo el punto de partida. Obtenga más información en este emocionante seminario web”, se lee en el sitio oficial de registro del seminario.

Expertos creen que así podría lucir el futuro aéreo espacial a mediados del siglo 21. (Foto: NASA)

¿Qué es Sky for All?

Sky for All (Cielo para todos en español) es como la NASA llama a la visión de poder viajar como "Los Supersónicos" en un futuro, pues buscan que al menos para después del año 2035 cualquier ser humano pueda moverse aéreamente a cualquier otro destino.

"Sky for All tiene que ver con esa articulación de dónde queremos estar a mediados del 21.c siglo y lo que tenemos que hacer para llegar allí", reveló el líder de la NASA, Shawn Engelland.

Sin embargo, Sky for All no es el nombre de un programa o proyecto de investigación en específico, pero la información que se logre juntar ayudará a la Administración Nacional de Aviación en tomar decisiones sobre futuras inversiones e investigaciones.

Cabe señalar que, con las aportaciones obtenidas en las próximas reuniones, la NASA podría asegurar viajes aéreos para todas las personas en un futuro.

