"Va a estar difícil, eres mexicana y mujer": venció los estereotipos y fue seleccionada por la NASA

Desde pequeña le dijeron que “se bajara de las nubes”, pero lo que ella hizo fue todo lo posible por alcanzarlas e inclusive atravesarlas. Ivana Millán se va a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) para demostrarse a sí misma y a otras jóvenes que no importan los estereotipos, la nacionalidad o los recursos cuando se trata de llegar a las estrellas.

“Conforme fui creciendo, muchas veces se me dijo ‘no, va a estar difícil porque es la NASA, es EEUU, luego eres mexicana y luego eres mujer’, gente externa que me decía ‘mejor concéntrate en algo más alcanzable en México’”, declaró Millán para el Heraldo Digital.

Sin embargo, la estudiante mexicana de Ingeniería en Biotecnología conquistó a la agencia aeroespacial con 2 innovadoras propuestas que se convirtieron en su pase para participar en el International Air and Space Program, un curso en el que la NASA pondrá a prueba el talento de 60 jóvenes de todo el mundo.

En el Programa Internacional la joven tendrá la oportunidad de entrenar como astronauta y capacitarse en cuestiones de la industria espacial, así como trabajar en un proyecto que podría ser enviado a la Estación Espacial Internacional.

Para cumplir su sueño, deberá permanecer durante 5 días en el Space and Rocket Center, ubicado en Huntsville, Alabama en Estados Unidos. No obstante, para hacerlo posible, la joven promesa debe conseguir la suma de 3 mil 950 dólares correspondientes al costo total del programa, por lo que solicitó apoyo a través de redes sociales.

Millán señaló que además de donaciones también busca patrocinios, con los cuales los logos de las empresas que la apoyen económicamente podrán aparecer en su traje de vuelo. Además, las personas que donen más de 250 pesos recibirán una playera.

Ivana no solo ha logrado sobresalir en un campo que históricamente ha sido liderado por los hombres, también se ha convertido en inspiración y ejemplo para todas las niñas que decidan desarrollarse en el campo científico. Hoy, la joven busca demostrarles que se puede crear un mundo en el que el género no determine las oportunidades, particularmente en la ciencia.

“El hecho de ser mujer, a pesar de estar en México no debería ser un impedimento para ellas porque quiero demostrarles que sí se puede. Si yo pude hacerlo, no hay motivo por el cual ellas no podrían hacerlo. Me di cuenta que este viaje lo hago por mí, pero también por todas las mujeres que no tuvieron esta oportunidad”, enfatizó.

Y es que cabe destacar que de acuerdo con la ONU Mujeres, la brecha que existe entre hombres y mujeres en la ciencia sigue siendo notoria, ya que las mujeres representan tan sólo el 22% de las y los profesionales que trabajan en el campo de la inteligencia artificial y el 28% de las personas graduadas en ingeniería. En ese sentido, Ivana recalcó lo siguiente:



“Si yo desde chiquita hubiese visto una mujer en la NASA, yo hubiera soñado que sí era posible, pero cuando hay problema de representación de mujeres en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), eso hace que las mujeres se hagan ideas de que no pueden llegar o que les sigan fomentando los estereotipos de siempre: hay carreras de mujeres y hay carreras para hombres”.

La pasión por el espacio, las galaxias y los planetas llevó a Ivana a convertirse en orgullo nacional, pero también a ejercer un papel fundamental para las mujeres latinas que buscan abrirse camino en la ciencia o que simplemente desean romper barreras para cumplir cualquier sueño.

“Cuando yo llegue a la NASA no voy a llegar solita, vamos a llegar con todas las personas que me apoyaron y sobre todo con todas las mujeres mexicanas y latinoamericanas que queremos hacer la diferencia y cambiar el mundo a través de las carreras STEM. Me gustaría que se dieran cuenta de que sí se puede, de que soñando en grande se alcanzan cosas grandes y que el único límite somos nosotras”, puntualizó.



¿Cómo apoyar a Ivana?



Actualmente, la joven está realizando una campaña de crowdfunding. A pesar de haber sido ya seleccionada, aún no cuenta con los recursos que conlleva realizar este viaje para cubrir gastos de transporte.



CLABE BBVA: 012 180 015841054354

NOMBRE: Ivana Naomi Milán Flores



En caso de donar 250 pesos o más, será importante que en el concepto de depósito se escriba "Donación_" seguido del nombre del donante o usuario de Instagram.



