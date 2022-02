Lo seleccionó la NASA y ahora vende gorras para pagar el viaje: "Es una gran oportunidad"

Misael Jiménez es un mexicano que actualmente tiene la fortuna de estudiar una de sus grandes pasiones: Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales. El joven, quien cursa la carrera en el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro con beca del 100%, fue elegido por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para participar en uno de sus programas exclusivos.

Con tan solo 21 años, Misael logró convertirse en uno de los 60 jóvenes seleccionados para participar en el International Air and Space Program (IASP), al conquistar a la agencia aeroespacial estadounidense con su innovadora propuesta: un dron que tenga la capacidad de recolectar minerales en Marte y así buscar la viabilidad de agua en el planeta.

“Afortunadamente la propuesta fue muy buena, les gustó mucho, a lo que posteriormente acudí a una entrevista vía Zoom para poder haber sido aceptado”, contó a El Heraldo Digital el joven estudiante.

Para esto, Misael deberá viajar hasta Huntsville, Alabama, donde se darán cita jóvenes de distintas naciones. Sin embargo, actualmente el estudiante se enfrenta a un obstáculo: la falta de recursos para poder completar el costo del programa y transporte.

Y es que asistir al programa tiene un costo de 3 mil 500 dólares, equivalentes a aproximadamente 70 mil pesos mexicanos, monto que deberá efectuarse dos meses antes del viaje, es decir, en septiembre; además aún debe comprar los boletos del avión.

Ante ello, a su familia se le ocurrió empezar a vender gorras con el logo de la NASA y así obtener los recursos suficientes para que Misael represente a México en el IASP.

“Vino la parte de la logística, dijimos ‘ok’, antes de que yo apliqué, sabía que tenía un costo, ‘hay que cubrir este costo, ¿cómo le podemos hacer?’. Yo estoy vendiendo mis gorras a través de mi página de Instagram y Facebook”, dijo, anunciando que ya cuenta con envíos nacionales y que al menos ya hay una gorra en cada estado del país: “eso me hace muy feliz”.

El joven especificó que para las y los que estén interesados en adquirir una gorra, será necesario enviarle un mensaje directo o bien, para aquellos que quieran apoyar con donaciones, podrán hacerlo a través de un número de cuenta que Misael compartió en sus redes sociales oficiales.

La historia de Misael Jiménez y su sueño de participar en en el programa de la agencia aeroespacial se han viralizado, por lo que los mensajes de aliento y apoyo no se han hecho esperar, incluso, según nos contó Misael, paisanos residentes en Huntsville lo han contactado para abrirle las puertas de su casa y ofrecerle hospedaje y manutención; no obstante, el curso de la NASA ya incluye ambos.

“Paisanos me ofrecieron ayuda, me preguntaron qué es lo que necesitaba, de qué forma podían involucrarse y la verdad me siento muy agradecido, porque sentí muy bonito en el momento que recibí esos mensajes. Fue una respuesta de un mexicano que se encuentra a muchos kilómetros de distancia, pero los sentí muy cerca”, relató.

Cabe señalar que este programa de la NASA, en el Centro Marshall de Alabama, Estados Unidos, busca dar nuevas e intensivas enseñanzas a los mejores estudiantes del mundo seleccionados, los cuales tienen entre 12 y 25 años de edad.

“Es una oportunidad para demostrar que aquí en México hay un gran talento de la ingeniería, además me siento muy orgulloso de representar a mi país y a mi estado”, mencionó Misael con gran emoción.



SIGUE LEYENDO:

Superó las carencias, emigró y retó todos los límites: la historia de la mexicana que conquistó los 4 desiertos

Donovan Carrillo podrá mantener su beca Conade de 30 mil pesos mensuales sólo bajo esta condición