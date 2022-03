¡Cómo J.Lo! Ángela Aguilar habría asegurado por millones una parte de su cuerpo

Ángela Aguilar sigue sumando éxitos a su carrera como cantante de regional mexicano y se ha caracterizado por el cuidado que tiene de su imagen, por lo que habría decidido asegurar por una millonaria suma una parte de su cuerpo que se ha convertido en tendencia.

La cantante de 18 años ha demostrado su profesionalismo al cuidar cada detalle de sus conciertos, esto incluye sus impactantes vestuarios con toques mexicanos y su imagen que es algo a lo que pocos tendrían acceso ya que no deja que cualquier persona la toque antes de cada presentación.

Sobre todo cuando se trata de su cabello cuyo corte estilo bob ha llevado desde que era pequeña y ahora se ha convertido en tendencia para quienes desean comodidad y elegancia. Además de dar una apariencia juvenil ayuda a que no sea necesario un peinado extravagante brindando naturalidad en imagen.

¿Ángela Aguilar aseguró su cabello?

La llamada "princesa del regional mexicano" ha lucido diferentes look como el color azul en su cabello, además de que ha optado por usar extensiones en algunas ocasiones aunque su experiencia no ha sido la mejor y siempre regresa al corte bob que tanto la caracteriza.

De acuerdo con la periodista Martha Figueroa, la hija de Pepe Aguilar no podría cambiar de look debido a que tiene contratos con el estilo que tiene; además, la joven cantante habría asegurado su cabellera por una millonaria suma que aún no ha sido revelada.

“Ese pelito que ustedes están viendo, es una marca registrada y no se le puede hacer de otra manera porque parece que tiene muchos contratos con esa melenita y ahora sacó unas muñecas que tiene ese pelito”, dijo en el programa Con Permiso.

Hasta el momento la cantante no ha mencionado nada al respecto, sin embargo, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) su nombre está como marca registrada en diferentes giros como el del entretenimiento, cosméticos, perfumería, cremas faciales y labiales.

