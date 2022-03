"Me sacó un moretón"; Ángela Aguilar confiesa que fue un suplicio usar un vestido de flores reales | VIDEO

Ángela Aguilar es una muchacha que no solo destaca por su talento y belleza, sino por sus exóticos vestuarios que continuamente dan de qué hablar, y uno de sus outfits más icónicos fue el vestido de flores reales que utilizó para su concierto digital "Que no se apague la música".

"No sé si ustedes se dieron cuenta, pero me puse un vestido, más bien, una falda y un corsé, pero fue como un vestido ¡y era de flores naturales! Se tardaron no sé si cuatro o cinco horas en hacerlo", reveló Ángela Aguilar en el detrás de cámaras del concierto.