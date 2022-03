¡Momentos de angustia! Fran Meric sufre convulsión en un avión y se burlan de ella

Raúl Sandoval y Fran Meric forman una de las parejas más solidas en el medio del espectáculo, aunque han tenido que enfrentar fuertes momentos en su relación como el más reciente cuando la actriz sufrió lo que parecía ser una convulsión en pleno vuelo, algo por lo que fue blanco de burlas.

Fue el exparticipante de "La Academia" quien compartió un video en sus redes sociales relatando el terrible episodio, pues además mencionó lo mal que lo pasó su pequeño hijo, Evan, de 5 años, cuando escuchó que dos mujeres se burlaban de lo que le había sucedido a su mamá.

El cantante detalló que la madrugada de este martes viajaban de Chicago a México y cerca de las 04:00 la actriz se desmayó, por lo que recibió ayuda de inmediato de las sobrecargos que le dieron oxígeno cuando comenzó a despertar.

“No sabemos exactamente qué es, pero que desata el estrés, no se nota porque no es escandaloso (…) Yo lo noté inmediatamente por el peso de su cuerpo y la manera en que se acostó, me desperté y la empecé a ayudar”, relató.

Hijo de Fran Meric angustiado

Raúl Sandoval señaló que cuando sucedió todo su hijo estaba dormido, pero cuando despertó vio a su mamá y supo que algo malo estaba pasando, pero su angustia incrementó por lo que escuchó de dos mujeres al bajar del avión.

Los actores notaron a su hijo inquieto y extraño, llegando a su casa le confesó a su mamá haber escuchado a dos mujeres que se burlaban de ella y la llamaban “ridícula” porque la vieron con oxígeno en el avión cuando todo había pasado.

“Que calidad de corazón, que calidad humana que no tengan empatía. No tiene porque tenerla ni saber lo que pasó para respetar, sino tienes algo bueno que decir sobre algo que está sucediendo mejor no digas nada”, dijo molesto el cantante.

"A mí lo que quieran me vale gorro, pero me lastimó que mi hijo sintiera la impotencia de ver que le dijeran eso a su mami", dijo y añadió que Fran Meric está bien de salud, aunque todo parece indicar que no es la primera vez que sucede y no saben de qué se trata.

