Residente vs J Balvin: El cantante le enseñó antes el tema a Alejandro González Iñárritu; ¿qué le respondió?

Desde que J Balvin decidió crear la canción titulada "Perra" y además hacerle un video, se metió en graves problemas, pues fue señalado de misógino. Tal fue el descontento en América Latina que tuvo que bajar el grabación y ofrecer disculpas; sin embargo, esto no fue suficiente para muchos, en especial para Lyn May y Residente, quienes le respondieron a través de la música.

En el caso de la vedette, le contestó a través de la melodía "La loba" donde le responde directamente al colombiano por "grosero". No obstante, quien prácticamente lo encaró fue René Pérez Joglar, nombre real del cantante puertorriqueño con la canción "Esto lo hago pa divertirme" donde se le fue a la yugular.

Este hecho lo platicó durante una entrevista con el influencer Roberto Martínez, para su canal de YouTube, donde además mencionó que su crítica fue para la industria de la música actual. Asimismo, dijo que prende cada que toca sus canciones porque él dice las cosas como son.

¿Residente le enseñó la canción antes a Alejandro González Iñárritu?

Durante su charla, René le platicó a Roberto que le enseñó la melodía (antes de sacarla) a Alejandro González Iñárritu quien no pudo evitar reírse por la originalidad, además de desear no meterse en un problema con él, pues "pega duro".

"Yo nunca le tiraría a alguien fuera del género de esa manera tan así. A menos que sea una falta grave y uno lo resuelve escribiendo", le contestó el cantante al cineasta.

Por otro lado, su mensaje fue para las nuevas generaciones del género urbano, pues a razón de él, consideran que ya no es importante escribir y eso es muy valioso. "No es que yo sea cerrado, pero para mi no es una buena forma de incentivar a los chamaquitos a la creatividad", mencionó.

