TODAS las referencias de RESIDENTE en su nueva canción This is Not America; no se salvó nadie | VIDEO

Este jueves 17 de marzo el cantante Residente, originario de Puerto Rico, estrenó una nueva melodía, esto lo hace luego de la polémica generada por su colaboración con el argentino BZRP en la que se le va directo al reguetonero colombiano J. Balvin, personaje con el que desde hace tiempo tiene un pleito mediático. Desde su estreno el pasado 3 marzo la sesión #49 se ha mantenido en el número uno de las tendencias en YouTube y hasta la redacción de esta nota acumula más de 68 millones de reproducciones.

Sin que este tema se enfrié el exintegrante de Calle 13 sacó "This is not America", una clara contestación a "This is America" el rapero estadounidense Childish Gambino, en esta canción el compositor hace referencia a toda la región de Latinoamérica y los problemas que guarda, no sólo a el país Estados Unidos como la canción de Gambino.

Referencias de Residente en "This is not America"

Residente hace colaboración con Ibeyi y comienza diciendo "estamo aquí" como para atraer la atención sobre tomar en cuenta a toda la región, pues también argumenta que América es desde Canadá hasta la Tierra de Fuego.

1. Las familias separadas en la frontera norte de México

2. Movimientos indígenas como el EZLN en México

3. Las pandillas centroamericanas como "La Marasalvatrucha"

4. El gobierno de Jair Bolsonaro

5. Las dictaduras militares de los 70 y la muerte de Víctor Jara

6. Las protestas en Venezuela y las movilizaciones en Colombia contra el gobierno de Iván Duque

7. La presencia de las marcas trasnacionales

Hablo también de los periodistas asesinados, los desaparecidos y los narcogobiernos. Es probable que este estreno se escuche por primera vez en vivo este domingo 20 de marzo en el marco de la edición 22 del Vive Latino, cuando el boricua se presente ante el público mexicano.

