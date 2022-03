¿Quién es el guapo hermano de Aracely Arámbula?

Aracely Arámbula es una cantante y actriz de 47 años. La ex esposa y madre de los hijos de Luis Miguel, se encuentra atravesando quizás su mejor momento en lo personal y en lo laboral y se encarga de demostrarlo en las redes sociales. Pero quizás poco sepas de la vida de Aracely, como por ejemplo quién es su hermano y a qué se dedica.

Desde el año 2005 y hasta el 2009, Aracely Arámbula estuvo en pareja con Luis Miguel con quien tuvo dos hijos, Luis y Daniel. Sin embargo, la relación con el Sol de México no es del todo buena ya que la actriz se ha encargado de declarar que no recibe ningún tipo de manutención económica por parte de Luis Miguel y que tampoco los saluda para sus cumpleaños. En la serie que retrata la biografía del cantante, Arámbula prohibió que usen la imagen de sus hijos, no por resguardar la identidad sino porque está produciendo su propia autobiografía.

Aracely Arámbula. Fuente Instagram @aracelyarambula

La ex pareja de Luis Miguel, es una destacada actriz y a lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de formar parte de varias telenovelas. Además, algunos papeles protagónicos la llevaron a la fama. Arámbula comenzó su carrera desde muy joven, pero una de sus actuaciones más recordadas fue cuando interpretó a Regina en ‘Corazón Salvaje’ en 2009. Luego, en 2013 fue parte de la telenovela ‘La Patrona’ donde el personaje se ganó el amor de todos los latinoamericanos. Su último papel muy recordado fue en la serie ‘La Doña’ donde tuvo que ponerse en la piel de Altagracia Sandoval.

Desde hace algunos años que Aracely Arámbula es tendencia en los portales de noticias debido a su gran momento artístico y personal. Es que, la actriz estuvo celebrando el cumpleaños de su hermano, Leonardo Arámbula, quien es una de las personas más importantes en su vida ya que se lo ha visto en varios eventos acompañando a su hermana.

Aracely Arámbula y su hermano Leonardo. Fuente Instagram @aracelyarambula

El hermano de Aracely es un reconocido médico cirujano quien además tiene dos centros de estética. En más de una ocasión, la propia actriz confesó que es su hermano quien se encarga de cuidar su esbelta y bella figura. En sus redes sociales, tiene un papel importante ya que aparece muy seguido y es así que los fanáticos de Aracely le tienen un cariño especial.