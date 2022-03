'El Último Rey': ¿Por qué Alejandro Fernández no se ha pronunciado contra la serie como Doña Cuquita?

Desde que se anunció que Juan Osorio trabajaría en una bioserie sobre Vicente Fernández, la familia anunció su descontento, pues además de que no la autorizaron está basada en el libro "El último rey" de la escritora Olga Wornat, quien tocó temas sensibles en la vida del "Charro de Huentitán".

A pesar de las negativas el productor aseguró que seguiría adelante con el proyecto, pues a razón suya todos los temas que tocarían, como el secuestro de su hijo Vicente Fernández Jr, son de dominio público que la misma prensa rosa los tocó.

Osorio siempre mencionó que nunca tuvo contacto con ninguno de los portillos o con doña Cuquita, viuda del cantante. Posteriormente se anunciaron acciones legales en contra del proyecto "El último rey: El hijo del pueblo"; sin embargo, el pasado 14 de marzo se estrenó el primer capítulo de la bioserie, mismo que batió récord de audiencia.

Doña Cuquita asegura que está no sola

Un día antes del esperado estreno, María del Refugio Abarca Villaseñor, nombre real de Doña Cuquita, sorprendió a los fans de la Dinastía Fernández tras emitir un comunicado y posteriormente un video donde reveló los motivos por los que el mismo Vicente Fernández rechazó la propuesta de la televisora de San Ángel y hasta por qué deseo que lo personificara Jaime Camil y no Pablo Montero.

Sin embargo, a pesar de que la misma Doña Cuquita aseguró que no se encontraba sola ante una "triste situación" apareció sola frente a la cámara. Esto llamó mucho la atención de todos, pues se esperaba que los "tres potrillos" respaldaran a su madre, pero no fue así.

¿Por qué Alejandro Fernández no ha alzado la voz?

Al ser un evento histórico en la vida de la familia, que hasta abre un nuevo capítulo para ellos, era natural que tanto Gerardo, Vicente y Alejandro se juntaran y unieran sus fuerzas contra un proyecto que su padre rechazó en vida, pero no fue así.

La respuesta del porqué no hubo tal acción podría deberse a que los hermanos no se llevan nada bien, incluso ni se dirigen la palabra. Esto lo reveló la escritora Olga Wornat durante una entrevista en De Primera Mano.

"En este momento no se hablan entre los hermanos. No se dirigen la palabra. Alejandro casi no va al rancho... Pero la relación es pésima, pésima", mencionó al grado de haber amenazas (que podrían ser de muerte".

Según la argentina estos problemas se dieron generalmente por mentiras y hasta por dinero.

