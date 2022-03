La demanda de la familia Fernández ¡le ha hecho a Televisa lo que el viento a Juárez!

La querella que doña María del Refugio Abarca viuda de Fernández interpuso contra Televisa para impedir la transmisión de 'El Último Rey' no ha surtió efecto, pues la serie sigue emitiéndose ¡y grabándose! Tengo confirmado que la demanda antes mencionada para nada ha perturbado las grabaciones del seriado biográfico de Vicente Fernández el 'Charro de Huentitán', pues el calendario de trabajo sigue igual y el final de grabaciones, de la segunda temporada, será en mayo.

Don Vicente Fernández ¡volvería a morirse! si viera la personificación tan vergonzosa, cagueta y pusilánime (dramáticamente hablando) que Pablo Montero está haciendo de él.

En la entrevista que Juan Osorio dio por Zoom, el lunes, a un programa de TeleFórmula dijo "no he contestado llamadas precisamente para no «trasquiversar».

¡BURRO! Lo correcto es tergiversar ¡no trasquiversar!

Me entero que antes de ser uno de los vocalistas de Mi Banda El Mexicano, Alan Zamudio se graduó como chef (la carrera la hizo en un instituto culinario de Nuevo León) y abrió su restaurante La Mazatleca (alta cocina del mar) ubicado en Mazatlán, Sinaloa. El susodicho combina su trabajo dentro de la agrupación y sus actividades gastronómicas, entre las que estuvo hace poco servir el menú de boda de su señor padre (don Casimiro Zamudio, fundador de Mi Banda El Mexicano) que celebró el décimo aniversario de casado con su actual esposa (Kerena). Y por si eso fuera poco Alan también se desempeña como instructor de «spinning». Por último, Mi Banda El Mexicano se presentará el 20 de mayo en CDMX en el Salón La Maraka.

Está por inaugurarse en Madrid el restaurante Don Nacho, especializado en nachos, del que son socios Los Tigres del Norte.

El individuo que produce José El Soñador se quedó con las ganas de tener a Diego Boneta en la obra, pues este debido a compromisos de trabajo tuvo que rechazar el papel (protagonista) que le ofrecía. Pese al mucho dinero que le darían, por cada función, Diego no aflojó el "sí acepto".

José-María Álvarez, titular durante 22 años del desaparecido programa Música en RED Mayor (que transmitía la extinta Radio RED), está por lanzar el podcast semanal José María Presenta.

En los días que se avecinan el periodista Alberto Peláez, a través de su canal de YouTube, lanzará un programa titulado En la cama con. Por cierto, él que ha sido corresponsal de guerra está en pláticas para colaborar de fijo, una vez a la semana, en Sale el Sol.

Nadie es indispensable, pero se le echa de menos ¡y mucho! a Kim Armengol en Noticias con Ciro Gómez Leyva. Ojalá reconsidere su decisión y se reincorpore pronto al telediario.



