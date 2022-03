Olga Wornat: ¿Los tres potrillos no se llevan bien y hasta se amenazaron? Esto dijo la escritora | VIDEO

Desde que se destapó gran parte de la vida personal de Vicente Fernández, salieron a la luz cosas que ninguno de sus fans imaginó, como que su hijo Gerardo es una persona que más dolores de cabeza le dio a la familia. Muchas de sus acciones fueron descritas en el libro "El último rey" de la escritora Olga Wornat.

Durante una entrevista en De Primera Mano la también periodista mencionó que el hijo de "El Charro de Huentitán" en una ocasión golpeó al ídolo de México Juan Gabriel, además de que le robó. De igual forma se quedó con dinero de Ana Gabriel derivado de sus actuaciones en palenques.

Pero esto no fue todo, pues también platicó que le hizo lo mismo a su hermano Alejandro Fernández. Este hecho los ha tenido distanciados al grado de que el cantante ha evitado ir al rancho de su padre.

¿Los tres potrillos se llevan mal?

"En este momento no se hablan entre los hermanos. No se dirigen la palabra. Alejandro casi no va al rancho... Pero la relación es pésima, pésima", declaró la argentina para sorpresa de los conductores.

De igual manera, se dijo sorprendida mencionó que esto podría verse retratado en el video donde aparece doña Cuquita, hablando de la producción "El último rey: El hijo del pueblo", donde aseguró que no estaba sola, pero no sale ninguno de los potrillos acompañándola.

Wornat recalcó que "los hijos no se llevan y no se dirigen la palabra", al grado de que existieron amenazas fuertes (que podrían ser de muerte) aún estando con vida Vicente Fernández.

"De esas cosas que supongo las dices en el medio del fragor de una discusión, debate, pero generalmente se daba por dinero o por mentiras", declaró.

