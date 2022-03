Yahir cumple 43 años, estas son las 5 canciones con las que ha triunfado

Este 21 de marzo, uno de los cantantes más queridos de nuestro país está celebrando su cumpleaños número 43, y se trata nada más y nada menos que de Yahir, este gran intérprete nacido en Hermosillo, Sonora.

A Yahir lo conocimos en la primera generación de La Academia en donde no solo conquistó a varias de sus excompañeras, sino que conquistó a millones de seguidores que lo han apoyado desde el inicio de su carrera, pues a pesar de no haber ganado el primer lugar del reality show musical de TV Azteca, Yahir es uno de los pocos ex alumnos que siguen en el medio pero sobre todo con gran éxito.

Y es que Yahir ha hecho de todo, ya que no solo canta, el nacido en Hermosillo, Sonora ya probó suerte en la actuación pues ha participado en varias telenovelas a lado de Martha Higareda y Claudia Álvarez, entre otras actrices.

Además Yahir también ha participado en obras musicales como en “Hoy no me puedo levantar” y “Jesucristo superestrella”, haciendo el teatro musical otra de sus pasiones.

Y en pocos días podremos disfrutar de su participación como participante en el nuevo reality show de Televisa-Univisión llamado “Tu cara me suena”, en donde deberá caracterizarse como otro famoso e imitarlo.

Los éxitos de Yahir

Aunque Yahir ha tenido grandes éxitos profesionales como actor tanto en televisión como en teatro, el sonorense inició su sueño en un reality show de canto, y justamente son varias las canciones de este famoso las que nos han hecho cantar a todo pulmón.

Es por eso que a continuación te compartiremos 5 canciones de Yahir que seguramente has cantado y una que otra también has y te han dedicado.

Alucinado

Contigo Sí

Fue ella, fui yo

La locura

No te apartes de mí

SIGUE LEYENDO:

Yahir: ¿Quién es la exnovia del exparticipante de La Academia y madre de su segundo hijo?