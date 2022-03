Selena Gómez impacta con el antes y después de maquillarse: VIDEO

La actriz Selena Gómez es considerada una de las más hermosas de Hollywood, por esta razón impactó a sus seguidores al mostrar como luce antes de aplicarse su maquillaje. En un video que subió a su cuenta de TikTok, la joven cantante dejó a todos impactados con el cambio.

La también cantante inició su carrera cuando aún era una niña, pues debutó a los 10 años en la serie 'Barney y sus amigos', después de eso hizo algunos trabajos en diferentes producciones, hasta que llegó a Disney, en donde se convirtió en una de sus estrellas infantiles más importantes al protagonizar 'Los hechiceros de Waverly Place', la cual la lanzó a la fama internacional.

Además de su carrera como actriz, la joven de ahora 29 años ha lanzado varios éxitos musicales como 'The Heart Wants What It Wants','Come & Get It', 'Love You Like A Love Song', y recientemente 'De una vez' y 'Baila Conmigo', temas en los que canta en español y recuerda sus raíces latinas y mexicanas.

Así se ve Selena Gómez sin maquillaje

Esta semana, la intérprete de 'Lose You To Love Me' formó parte de las celebridades que desfilaron por la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores, también conocidos como SAG Awards, y aunque tuvo un accidente, pues tropezó y cayó preocupando a los asistentes, Selena deslumbró con su outfit.

Antes de llegar a las premiaciones, la ex estrella de Disney subió un video en su cuenta de TikTok en donde hizo el "trend" de mostrarse sin maquillaje antes de arreglarse. En la primera parte del clip, Selena Gómez lució desarreglada, con el cabello despeinado, ropa holgada y sin productos en su rostro, sin embargo, seguía viéndose hermosa.

Al final de la grabación, la también empresaria presumió su atuendo final, el cual era su vestido negro con hombreras grandes, que combinó con una gargantilla y aretes de lujosos diamantes. Asimismo, optó por un maquillaje muy ligero, debido a que no utilizó colores obscuros.

SIGUE LEYENDO:

¿De qué está enferma Selena Gomez? Este es el terrible padecimiento crónico de la cantante