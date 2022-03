¿De qué está enferma Selena Gomez? Este es el terrible padecimiento crónico de la cantante

Los Screen Actors Guild Awards 2022, mejor conocidos como SAG Awards se llevaron a cabo el 27 de febrero en una ceremonia en la que se premiaron las actuaciones más destacadas tanto de cine como de televisión. Al evento asistieron personalidades como Salma Hayek, Jung Ho-yeon, Andrew Garfield, Eugenio Derbez y Selena Gomez, quien sufrió un percance previo al evento.

Fue durante su paso por la alfombra blanca cuando la exestrella de Disney se desmayó mientras era fotografiada por los medios de comunicación al instante, una persona de seguridad del evento se acercó a auxiliarla y cuando logró ponerse del pie, se quitó la zapatilla que aún tenía puesta y salió de la alfombra apresuradamente.

La cantante se desmayó en la alfombra previa a los SAG Awards. | Foto: Especial

¿Qué enfermedad padece Selena Gomez?

El accidente en el evento hizo que sus seguidores se preocuparan por su estado de salud y vieran la caída como consecuencia de la enfermedad que le fue diagnosticada y que se atrevió a hacer pública en 2015 que la llevó someterse a un trasplante de riñón.

Francia Raisa, amiga de Selena Gomez le donó un riñón. | Foto: Instagram @selenagomez

A la intérprete de "Lose You to Love Me" se le diagnosticó lupus, por lo que tuvo que acudir a quimioterapia, razón por la cual asistió voluntariamente al centro de rehabilitación de traumas y adicciones juveniles The Meadows ubicado en Arizona, al no saber la razón de su confinamiento, se especuló que se debía a que era adicta a alguna sustancia, pero no fue el caso.

¿Qué es el lupus?

Se trata de una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca a sus propios tejidos y órganos, es decir, es una enfermedad autoinmune y llega a afectar a las articulaciones, la piel, los riñones, las células sanguíneas, el cerebro, el corazónn y los pulmones.

Es difícil de diagnosticar esta enfermedad, pues puede confundirse con signos y síntomas de algunas otras, en algunos pacientes el lupus empieza con erupciones cutáneas en el rostro, específicamente en ambas mejillas. Hay quienes nacen con cierta tendencia genética a padecer esta enfermedad y se desencadena a partir de infecciones, medicamentos o por la luz del sol.

Selena Gomez también padece un trastorno bipolar y ha sufrido ansiedad a causa de la enfermedad. | Foto: Especial

No existe cura para el lupus sin embargo, las personas que lo padecen pueden tomar algún tratamiento para controlar los síntomas y evitar complicaciones como la inflamación que puede afectar a diversas partes del cuerpo.

Una de las consecuencias de esta enfermedad que padece la intérprete de "Love You Like a Love Song" es la pérdida de fuerza física, la cual se pudo ver en un capítulo de su programa de cocina Selena + Chef en el que tuvo dificultades para exprimir un limón, por lo que pidió ayuda a su abuelo: "lo siento, tengo manos muy débiles, tengo lupus por eso tengo a Papa (su abuelo)"a agregó la cantante con una sonrisa al final.

