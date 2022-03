Chris Martin: La vez que el cantante de Coldplay demostró que es fan de BTS cantando y bailando su canción | VIDEO

BTS se ha posicionado como una de las bandas de K-pop más famosas del momento. Su nivel de popularidad es tan grande, que una gran cantidad de músicos han dejado ver su fanatismo por el grupo surcoreano. Chris Martin, vocalista de Coldplay, es un ejemplo de ello.

El cantante inglés, cuyo nombre completo es Christopher Anthony John Martin, celebra hoy su cumpleaños número 45. En una ocasión, el músico y productor demostró de la mejor manera que es un fiel seguidor de Bangtan Sonyeondan. ¿Cómo? Cantando y bailando una canción de uno de los integrantes.

Chris Martin (centro) y los Bangtan Boys (Foto: BTS)

Coldplay y BTS

En septiembre del año pasado, BTS viajó a Nueva York, Estados Unidos, para presentarse en la 76° sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde hablaron sobre cambio climático y Covid-19.

La reunión se llevó a cabo días antes del lanzamiento de "My Universe", su colaboración con Coldplay. Durante su viaje, la agrupación surcoreana tuvo la oportunidad de pasar un tiempo con la banda liderada por Chris Martin.

En un video publicado por el canal de YouTube, BANGTANTV, se observa a todos los miembros Coldplay (Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion) tocando y cantando parte del mencionado tema "My Universe" junto a Jin (Kim Seok-Jin), Suga (Min Yoon-Gi), RM (Kim Nam-Joon), J-Hope (Jung Ho-Seok), Jimin (Park Ji-Min), V (Kim Tae-Hyung) y Jungkook (Jeon Jung-kook).

FOTO

Chris Martin cantando y bailando tema de J-Hope

Sin embargo, la parte que más llamó la atención del clip es cuando, dentro de un elevador, Chris Martin baila y canta "Chicken Noodle Soup", sencillo lanzado en 2019 por J-Hope en colaboración con la cantante estadounidense Becky G.

El hoy cumpleañero le canta el coro de dicha pieza a Jung Ho-Seok: "Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup, Chicken Noodle Soup". Además, incluye unos cuantos pases de baile que forman parte de la coreografía del videoclip de la canción.

Los Bangtan Boys se ríen y RM le pregunta a Martin: "¿Cómo es que lo sabes todo?", a lo que responde: "Sólo me acuerdo de un verso". J-Hope no podía creer que una estrella mundial de la talla de Chris fuera fan de su música y con una notaria timidez dijo: "Gracias".

BTS, quien debutó en 2013 con la canción "No More Dream", ha cosechado una gran cantidad de éxitos a nivel mundial con canciones como "DNA", "Dynamite", "Butter" y "Permission to Dance", con las que encantan al ARMY.

Por su parte, Chris Martin y Coldplay son tan exitosos, que este mes de marzo y los primeros días de abril ofrecerán siete conciertos en nuestro país: dos en Monterrey, un par en Guadalajara y tres más en la Ciudad de México.

