Exempleada revela que trabajar con Luis Miguel era horrible: 'no podías mirarlo a los ojos' | VIDEO

A raíz de que se estrenara la serie de Luis Miguel, el cantante volvió a hacerse tendencia en redes sociales, donde los usuarios continuamente retomaban antiguos escándalos que 'El Sol' había protagonizado a lo largo de su trayectoria, aunque recientemente se dio a conocer algo que, aunque se infería, no se sabía hasta qué grado llegaba, y esto es la particular forma en la que el intérprete de 'La Bikina´ trata a sus empleados.

Pues, aunque siempre han existido rumores que sostienen que Luis Miguel es un cantante con quien resulta complicado trabajar, lo cierto es que, hasta ahora no habían muchos testimonios en torno a la dinámica que viven sus empleados previo a sus conciertos.

Cuestión que cambió en los últimos días, cuando Ana Villarín, antigua colaboradora de 'El Sol', rompió el silencio y habló sobre lo difícil que era trabajar con él.

"Cuando llegaba Luis Miguel , que aparte llegaba tardísimo, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo porque no le gustaba, entonces todos nos teníamos que voltear hacia la pared", reveló la también escritora de Cine Premiere.

"Era horrible", continuó la extrabajadora de Luis Miguel, quien añadió que, minutos antes de que El Sol apareciera, se daba la instrucción para que todos evitaran el contacto visual con el intérprete de éxitos como 'Por debajo de la mesa' e 'Historia de un amor'.

Además, mencionó que es posible que quienes vieron la serie del cantante, producida por Netflix, hayan podido dilucidar que él mismo aceptó que se le pintase como alguien de difícil trato.

Y aseguró que, en atención a un contrato de confidencialidad que le hicieron firmar cuando trabajaba con Luis Miguel, no podía revelar más detalles de la relación laboral que estableció por allá del 2019 con el reconocido cantante.

"Les puedo dar como, a grandes rasgos, pero detalles no, o sea, hasta tienes que firmar tu acuerdo de confidencialidad, que casi ningún artista te hace firmar eso, así que desde ahí, red flags, pero te digo era mi primer trabajo, yo no sabía que no era lo normal", aseguró Ana Villarin.