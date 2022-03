Conductores de VLA defienden a Laura G EN VIVO y ella rompe en llanto | VIDEO

No hay duda que Laura G es una de las conductoras más famosas de la televisión mexicana, con una extensa y fructífera trayectoria ha demostrado capacidad, profesionalismo y talento para desenvolverse ante cualquier proyecto que se le presente, sin embargo, también se ha convertido en blanco de fuertes críticas y es muy común ver su nombre en medio del huracán mediático.

Para millones de espectadores mexicanos, y usuarios de las redes sociales, es de su conocimiento que Laura G es uno de los personajes que más "hate" suele recibir; cada ocasión que se menciona su nombre, aparece una imagen o video suyo o ella misma comparte alguna publicación, con certeza se encontrará algún mensaje de desaprobación hacia su persona.

Incluso ella misma lo ha confirmado, haciendo alusión a alguno de los escándalos que protagonizó en el pasado, en las transmisiones de "Venga la Alegría", programa en el que el auditorio todavía no termina de "aceptar" la incorporación de la joven conductora, motivo por el cual con bastante frecuencia demuestran su descontento por verla cada día en el foro del matutino más famoso de TV Azteca.

Conductores ponen un alto al "hate" contra Laura G

Aunque pese a los aparentes índices de desaprobación por parte del público de "Venga la Alegría", todo indica que a la producción del programa le es muy conveniente tener en sus filas a Laura G, ya que al hallarse siempre en medio de la polémica los focos de atención se centran en el matutino, una doble jugada que tal parece también ven como un acierto.

Las polémicas más recientes se dieron durante una de las transmisiones del reality "Los Reyes del Playback", en donde Laura G participaba, al igual como lo hizo en "Quiero Cantar", y en muchas ocasiones terminó sus presentaciones rompiendo en llanto, luego de recordar las circunstancias que vivió en el pasado.

Esta conducta fue desaprobada por los internautas quienes aseguraban en redes que Laura G lo hacía como recurso para generar ternura o dar lástima, y de esta manera conseguir el beneplácito de los jueces para continuar en la contienda, pese a que otros de sus compañeros tenían más talento que ella, o al menos así lo exponían los espectadores en las publicaciones que se realizan en las redes.

Una vez concluido el show de talentos, en TikTok se volvió a revivir otro episodio del programa en el cual, luego de muchos comentarios de desaprobación y burlas contra Laura G, los propios conductores de "VLA" salieron al paso para hacer un llamado al público a que contengan sus críticas hacia la presentadora.

Fue Sergio Sepúlveda quien decidió poner un alto al "hate" que diariamente recibe su compañera de programa: "Agradezco el amor y cariño que le das a las personas no importa que la gente no se entere. Nosotros como compañeros en la conducción es cansado ya decir porque queremos a Laura G, es una gran persona", expuso, lo que originó que Laura G no contuviera las lágrimas.Horas más tarde la conductora explicó en sus redes lo que había ocurrido realmente.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel vs Laura G, presumen cuerpazos con Anitta challenge, ¿quién bailó mejor? | VIDEOS

Conductores de VLA abandonan foros de TV Azteca por sismo; así fue el momento EN VIVO | VIDEO

Vanessa Claudio impone moda en ajustado jumpsuit y presume la mejor figura de TV Azteca | FOTOS