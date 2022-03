Patricia Rivera, amante de Vicente Fernández participó en “Miss México” y así lucía en 1976: FOTO

El gremio del espectáculo se vistió de negro tras darse a conocer que el pasado 12 de diciembre, uno de los ídolos del mundo musical en México perdió la vida, y se trata de Vicente Fernández.

Es precisamente bajo el furor entorno al cantante es que recientemente ha llamado la atención que los fans del famoso intérprete de “Mátalas” han generado una amplia conversación en redes sociales respecto a la trayectoria del “Charro de Huentitán”, misma que además se ha visto involucrada en más de una ocasión con controversias y polémicas.

Vicente Fernández y la vez que reveló su infidelidad

Fue a inicios de 2021 que el famoso "Charro de Huentitán" se vio involucrado en uno de los escándalos más grandes en su carrera, esto debido a que el cantante y la leyenda de la música ranchera fue denunciado por acoso sexual, esto luego de que saliera a la luz y fuera difundido un video en el que se le ve al cantante de "Mátalas" agarrando el pecho de una fanática mientras ella tenía la intención de tomarse una foto, luego de esto, más mujeres salieron a revelar que habían sido tocadas por el cantante de la misma forma.

Sin embargo, antes de esta fuerte polémica, ya se había escandalizado la imagen de Vicente Fernández, esto luego de que se destapó la infidelidad hacia su esposa María del Refugio, mejor conocida como "Doña Cuquita", con quien el cantante sostuvo un matrimonio de más de 50 años.

Fue en 2019 que el mismo cantante confesó a su esposa Doña Cuquita que le fue infiel, esto durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde declaró que en su pasado fue muy mujeriego.

“Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, fue la severa revelación que el famoso hizo, dejando ver que sí ha sido infiel.

Vicente Fernández y Patricia Rivera en la película "El arracadas". Foto: Especial

Patricia Rivera, la mujer con la que Vicente Fernández fue infiel

Fue en 1976 cuando Patricia Rivera, quien nació en Saltillo, Coahuila, comenzó a ganar fama en el mundo de la farándula debido a su participación en el certamen de belleza “Miss México”, sin embargo, tendrían que pasar un par de años más para que tuviera su primera oportunidad como actriz.

Fue en 1978 cuando obtuvo su primer papel en una película, y fue en la cinta “El Arracadas”, donde compartió créditos con Vicente Fernández, y luego de que trabajaron juntos sostuvieron una relación amorosa, y de ésta nació Pablo Rodrigo Fernández, quien se convertiría en el quinto hijo del intérprete, pero esto tomó un nuevo rumbo luego de que años más tarde "El Charro de Huentitán" descubrió que el joven al que le había dado manutención hasta los 18 años no era su hijo.

Patricia Rivera cuando participó en "Miss México"

La última aparición de Patricia Rivera en televisión nacional fue en el año de 1995 en la telenovela de TV Azteca llamada “Con toda el alma” y en los años siguientes se fue apagando la luz de su carrera, y cuando ésta perdió fuerza, Patricia Rivera optó por continuar en el sendero de la actuación, sin embargo, ya no tuvo la misma proyección, pues participó en pequeñas producciones de aficionados.

A pesar de que actualmente la actriz se encuentra alejada del medio público, lo cierto es que recientemente ha reaparecido su nombre en redes sociales, esto luego de que se difundiera la fotografía de la famosa cuando participó en el concurso "Miss México" en 1976 representando a Coahuila.

Patricia Rivera participó en Miss México representando a Coahuila. Foto: Especial

