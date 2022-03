Así fue la vez que conductor de Hoy traicionó a productora ¿estaba BORRACHO? | Video

Recientemente ha salido a relucir en redes sociales un video en el que se puso en duda si un conductor del programa “Hoy” estaba borracho debido a que, aseguran, traicionó en plena entrevista a su productora.

A pesar de que se trata de un conductor ya no se encuentra al aire en este matutino, lo cierto es que durante su paso por el programa de revista fue un presentador polémico, y se trata de Jorge mejor conocido como “El burro” Van Ranking.

Fue luego de anunciar su salida del programa “Hoy” en el año 2020 que el conductor se sinceró con la periodista Fernanda Familiar, y fue precisamente durante esta conversación que el famoso se sinceró y reveló algo que le obligó a hacer su entonces productora, la fallecida Magda Rodríguez.

Fue a través del canal de YouTube Fernanda Talks Home que “El burro” mostró una bebida a la cámara y dijo mientras bebía “¿dónde estás? yo aquí con una limonada”.

Sin embargo, al ver que el famoso estaba bebiendo, la periodista le preguntó si ya no tomaba alcohol y fue aquí cuando se levantaron las dudas de que estuviera bebiendo algo más que sólo una limonada, pues “El burro” sonrió y apuntó a su vaso con el que se delató al responder simplemente “Shhh”.

Posteriormente la periodista le pide a “El burro” que se ponga más al centro en la pantalla debido a que otra de las sospechas de que él estuviera un poco borracho fue que al inicio de la conversación no dejaba ver bien su rostro y se veía más un cuadro que estaba detrás de él, fue aquí cuando Fernanda seguro que él debía ponerse más en el centro de la cámara, pues destacó que estaba guapo.

Fue precisamente aquí cuando “El burro” lanzó una fuerte declaración en la que señala directamente a Magda Rodríguez de obligarlo hacer algo que él no quería, y se trata de aplicarse bótox.

“¿Te pusiste bótox güey?” le pregunta la periodista, a lo que “El burro” confirma que Magda Rodríguez lo obligó a inyectarse en el rostro, a pesar de que a él no le interesaba.

“Pues si me he puesto como tres veces, pero en el programa en vivo con la cámara aquí (señalando su rostro), porque me lo pone la productora y yo le digo ‘para qué, a mí no me interesa eso Magda’”, reveló “El burro” Van Ranking algo molesto.