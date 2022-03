¿Qué fue de Florinda Meza tras salir de El Chavo del 8?

El Chavo del 8 es uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana y en gran parte de Latinoamérica. Esta producción ayudó a impulsar la carrera de actores como Ramón Valdés, Édgar Vivar, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza y Carlos Villagrán. En esta ocasión vamos a contar qué fue de la carrera de la interprete de ‘Doña Florinda’ y ‘La Popis’.

La histrionisa cautivó al mundo mexicano con sus personajes en la producción comandada por Roberto Gómez Bolaños. Se tiene que recordar que durante el tiempo que trabajó en “El Chavo del 8” Florinda y Chespirito terminaron por enamorarse y a la postre crear una bonita relación. Fue la última pareja del productor, actor y comediante.

El programa se grabó de 1973 a 1980. Al despediré de esta producción trabajó en “El Chanfle 2”, la cual salió en 1982. Después de esto participó en una serie de programas que no lograron tener el éxito que se esperaban o al menos el mismo que los trabajos que realizó de la mano de su esposo.

Entre los programas en los que participó se encuentran: “Don ratón y don ratero”, “Charrito”, “Música de viento”, “Milagro y magia” y “Dulce familia”. En teatro colaboró en “Once y doce” y “Las hijas del regimiento”, esta última en el 2020.

La polémica por volver a poner Chespirito en la TV

En los últimos días la actriz aprovechó las redes sociales para expresar su molestia por dejar de transmitir los programas de Roberto Gómez Bolaños. De acuerdo a su declaración, la última voluntad de Chespirito era que sus programas siguieran al aire, por lo que ahora ella hará todo lo posible para hacer que eso ocurra.

Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, se puede leer en sus publicaciones.

