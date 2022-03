Papá de Octavio Ocaña NIEGA haber usado una pistola, pero está a favor de que la ciudadanía salga armada

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, rompió el silencio y habló sobre el video en donde se le ve supuestamente usando una pistola para amenazar a un hombre. Durante una entrevista, el señor que busca justicia para su hijo, negó estar armado, pero se dijo al favor de que la ciudadanía tenga estos artefactos.

Hace una semana, se hizo viral en redes sociales un clip en el que se puede ver al papá del actor que le dio vida a Benito en la serie de 'Vecinos', discutiendo fuertemente con un chofer, en una calle de Villahermosa, Tabasco. En la grabación se escuchan los gritos de Pérez, y al final se observa como guarda un objeto, que supuestamente es el arma de fuego.

Este jueves en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el padre del cómico que falleció el 29 de octubre de 2021, confesó que sí tuvo una pelea con el sujeto que grabó el video, pero desmintió que estuviera armando y explicó que lo que se alcanza ver es su celular.

"Yo creo que con lo que pasó con mi hijo me quedó un mal sabor de boca. Toda la vida he andado armado, pero trato de evitarlo, porque tengo un carácter fuerte, trato de evitar salir con el arma. La mayoría de la ciudadanía debería andar armada, eso sí te lo puedo decir, porque cuantas muertes hay", indicó Octavio Pérez.

Pérez relató que la discusión se originó después de que un automóvil no lo dejara salir del callejón en donde sus trabajadores estacionan sus camionetas. Por hora y media tuvo que esperarlo y cuando se encontraron, el sujeto lo comenzó a ofender, por lo que se hicieron de palabras, pero nunca le sacó un arma.

"Nada más la gente inventa, nunca en la vida le saqué la pistola ni mucho menos, entonces es una mentira absoluta", aseguró el papá del actor, quien admitió tiene una personalidad fuerte.

CNDH atrae el caso de Octavio Ocaña

Este miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que intervendrá para esclarecer la muerte del actor Octavio Ocaña, quien supuestamente se disparó con arma de fuego mientras protagonizaba una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

"La Comisión no actúa si no tiene pruebas contundentes (...) las irregularidades que pasaron fue el abuso de autoridad, la persecución que no tenía que haber sido así, todo eso hasta que le disparan", dijo el papá del protagonista de 'Vecinos', quien agregó que a penas este miércoles sus abogados fueron a la fiscalía de Toluca para hacer el último peritaje a la camioneta.

