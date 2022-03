¿Michelle Salas está embaraza? Esto respondió a sus seguidores

Michelle Salas compartió con sus seguidores que en los últimos días ha tenido mucho antojo de comer cosas dulces, pese a que no es algo que forma parte de su alimentación.

Empero, la modelo y también hija de Luis Miguel aclaró de inmediato que no se debe a ningún embarazo, pues cualquier cosa es retomada por la prensa para vender notas falsas de su vida.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces, pero… y no, ¡no estoy embarazada!, porque siempre que digo ‘bueno, ahora se me antoja’, (dicen) ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, dijo en primera instancia la joven.