Michelle Salas está destrozada, este integrante de su familia tiene cáncer

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, es una de las mujeres más seguidas en redes sociales, pues tiene un gusto muy refinado por la moda, constantemente da de qué hablar por sus increíbles outfits, pero en esta ocasión se volvió tendencia porque un ser muy querido de su familia está enfermo de cáncer.

El 2021 fue muy difícil para Michelle, pues a inicios de año sufrió un accidente mientras esquiaba en Vail, Colorado. El ligamento de su rodilla derecha fue el más afectado, por lo que debió someterse a una operación. Gracias a sus terapias y buena actitud, la hija de Stephanie Salas en tan sólo dos meses de que fue intervenida pudo regresar a los entrenamientos y caminar sin muletas.

Sin embargo, para finalizar el año viajó a México para pasar estas especiales fechas con su familia, pero su bisabuela Silvia Pinal dio positivo a Covid-19 y toda su familia estaba muy preocupada, ya que la actriz fue hospitalizada; con el paso de los días Pinal mejoró y pudo regresar a casa.

Foto: Especial.

El 2022 no arrancó de la mejor forma

Michelle quería quedarse más tiempo en México, pero tuvo que regresar a España, donde vive en la actualidad, lo más rápido que pudo, ya que a su mascota, un gato llamado ‘Valentino’, le fue encontrado un tumor en la lengua, esto ocurrió en los primeros días del año, pero recientemente hubo más malas noticias.

“Drenada física y mentalmente. Viaje de urgencia, de último momento y no por las mejores circunstancias. Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro. Todavía no se sabe muy bien qué pasará y cuáles son las opciones. Y aunque no quisiera perder la fe, hay veces que siento que me derrumbo en mil pedacitos”, escribió en sus redes sociales.

Foto: Especial.

‘Valentino’ ha acompañado durante 8 años a Michlle, por lo que lo ha cuidado mucho; ahora, los veterinarios le comentaron que su ‘michi’ tiene cáncer de lengua, lo cual le afectó muchísimo. Le han tenido que poner una sonda directa a su estómago para poder tener alimento, pues el gatito no puede comer como normalmente lo hacía.

“Hay muy pocas soluciones, el punto es darle la mejor calidad de vida. Como su lengua es muy pequeña, se la tendrían que quitar completa y así no puede vivir”, comentó a través de sus historias de Instagram. “Estoy haciendo todo lo que está en nuestras manos y el tiempo que dure, que lo viva sin sufrir y contento. Tal vez esté en una terapia de radiación, para mí ha sido todo un reto”, agregó.

SIGUE LEYENDO...

Ángela Aguilar enamora en outfit de cuero y presume su delineada silueta: FOTO