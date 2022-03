¿Irme o Firme? Edén Muñoz aclara cual es la verdadera palabra que forma parte de su tema exitoso "Chale"

Aunque tenía mucho nervio, Edén Muñoz se decidió a empezar una carrera como solista y desde hace algunas semanas su vida artística ahora está lejos de Calibre 50, agrupación a la que perteneció por 12 años.

Con su primer sencillo inédito al que tituló “Chale” cautivó a las personas que nunca desconfiaron de su talento y esencia, pero todos aquellos que no conocían su voz o su estilo fueron conquistados con la letra y melodía.

Los seguidores de Edén Muñoz empezaron a volver viral una pregunta en relación a la composición de “Chale”, la cuestión era si en una de las oraciones la palabra correcta era “irme” o firme”.

El artista confirmó en una historia en su cuenta oficial de Instagram que la forma correcta de cantar “Chale” es: firme

“Chale

Me dejaste un chingo de inseguridades

Y digamos que la vida hecha un desmadre

Y eso no se vale

Firme

Una sacudida y puro p'adelante

Que oportunidades todavía hay bastantes

El mundo es muy grande

No te creas tan importante”.