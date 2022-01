Edén Muñoz confiesa cómo se siente tras su salida de Calibre 50 y dijo que ÉSTE será su primer sencillo como solista

Recién llegado de Las Vegas, Edén Muñoz habló por primera vez en sus redes sociales con su familia, forma en la que llama a toda la gente que apoya su carrera desde el inicio.

El músico describió lo que ha pasado referente a su salida de Calibre 50, después de 12 años de ser vocalista y líder de la agrupación originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Dijo que aunque la noticia ya se haba oficiado se tomó uno días para entender, asimilar la transición y algunos comentarios que no lo hacen sentir tan bien, pero son ciclos que se cierran y no es porque se le “subió la fama”.

Referente a sus nuevos proyectos dijo que muchas canciones nuevas, que en el estudio tiene de 280 a 300 canciones que aún no ven la luz y que tiene muchas oportunidades fuera de Calibre 50.

En lo que respecta a su estilo dijo que va seguir lo que venían escuchando sus fans, pero ahora con más libertades, puntualizó en que ya está por estrenar el video de “Creo en ti” y aunque fue un grabada en un contexto poco formal sí quiso hacer algo para que fuera un parte aguas en su carrera como solista

Como primer sencillo estrenará “Chale”, una canción muy diferente que según lo que dijo tiene toques de mariachi y se estrenará el 18 o 19 de febrero. “Es una rola que me emociona mucho, es algo diferente, pero al final de cuenta no deja de ser muy ad hoc a lo que ustedes van a aceptar”, declaró.

Dijo que sus compañeros de Calibre 50 no le dan “infelicidad” y que tiene buena relación y lo que lo hacía infeliz era que su cabeza le daba muchas ideas fuera del concepto de Calibre 50 y que él no quería cambiar la esencia de un grupo con un público definido y una fórmula que ya funciona. “Si me siento de la chingada, igual que ustedes”, confesó.

“Hay que hacer dinero” es otro tema que tiene grabado con Banda MS y que forma parte de las nuevas colaboraciones que dará a sus fans, pues mencionó que el nuevo proyecto de Edén dará muchas sorpresas incluidos otros géneros musicales como el rap, mariachi, norteño y corridos.

Para finalizar dijo que siempre llevará en el corazón a sus amigos de Calibre 50 y reiteró la invitación para los que gusten sumarse al equipo ya está abierta la convocatoria.

